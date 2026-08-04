Odlog nižje obdavčitve živil zaradi referenduma nas bo krepko tepla

Piše: C. R.

Odločitev ustavnega sodišča odlaga uveljavitev ukrepov, ki so po mnenju Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) nujni za okrevanje in krepitev konkurenčnosti gospodarstva. “Nižji davek na osnovna živila bi pomenil cenejši tedenski nakup, razbremenitev dela pa bi spodbujala podjetja k lažjemu zaposlovanju,” so izpostavili.

Do začetka izvajanja zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bodo “gospodinjstva še naprej plačevala višji DDV na osnovna živila kot potrošniki v štirih sosednjih državah, podjetja pa bodo odlagala naložbe, medtem ko se prednost konkurence v regiji krepi”, menijo v zbornici.

Po letih, ko so se obremenitve gospodarstva povečevale hitreje od produktivnosti, zakon malim trgovcem in gospodinjstvom vrača pogoje, v katerih ne bodo zgolj preživeli, temveč bodo lahko tudi uspevali. “Zato bomo zakon na referendumu podprli,” so navedli v današnjem sporočilu za javnost.

“V TZS spoštujemo odločitev ustavnega sodišča,” so dodali in pozdravili priložnost za natančno predstavitev, kaj zakon prinaša. Izpostavili so znižanje DDV z 9,5 na 5,0 odstotka na osnovna živila.

To se jim zdi pomembno, saj Italija, Hrvaška in Madžarska ta živila obdavčujejo z med štiri in pet odstotkov, Avstrija pa s 4,9 odstotka. “Dokler razlika v davčni obremenitvi ostaja, se del nakupov seli čez mejo, z njimi pa se zmanjšujejo prihodki domačih proizvajalcev, dobaviteljev in trgovcev ter davčni prilivi v državni proračun,” so opozorili.

Izpostavili so tudi rast stroškov dela, ki brez spremljajoče rasti produktivnosti ne prinaša niti razvojnega zagona niti večje kupne moči. “Ukrepi za razbremenitev dela in za zmanjšanje administrativnih bremen so tisti del zakona, ki ga gospodarstvo potrebuje najbolj potrebuje,” so navedli.

“Temelj socialne države je lahko le zdravo in razvojno naravnano gospodarstvo. Brez njega ni ne delovnih mest ne javnih sredstev za socialne pravice,” je dejala predsednica TZS Mariča Lah.

Ustavno sodišče je razveljavilo sklep DZ o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo lahko 1. septembra začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma.