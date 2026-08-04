Za medije sporen nakup službenega avtomobila ministra Ciglerja Kralja, pri prestižnem voznem parku Svobode pa mižijo na obe očesi

Piše: Nova24tv.si

Portal Necenzurirano je znova napadel ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja zaradi novega službenega vozila, ki naj bi bil “družinski avto na stroške države“. A ko je isto ministrstvo pod predhodnico Matejo Čalušić nabavilo in uporabljalo precej dražji BMW – poleg še enega prestižnega vozila in dveh notranjih voznikov – se portal z zapravljanjem državnega denarja ni ukvarjal.

“Raziskovalni novinarji so pravilno ugotovili – imam 4 otroke. Moja predhodnica se je odločila za luksuznega Touarega in čoln (takrat so molčali!), jaz za uporabno vozilo srednjega cenovnega razreda. Protidružinski nastrojenosti pa se sploh ne čudim. Vsi namreč vemo, da portal Necenzurirano pripada skrajno levičarski woke ideologiji in političnim botrom. V Levjem kralju so najnizkotnejši lik hijene,” se je na X odzval minister Janez Cigler Kralj.

Tokrat gre za Volkswagen Tayron 2.0 TDI, ki so ga na ministrstvu kupili za 39.500 evrov z DDV – tik pod mejo, nad katero bi bil potreben javni razpis. Avto je sedemsedežni, minister ga lahko uporablja tudi zasebno, poleg tega pa so najeli še zunanjega izvajalca za prevoze. Skupni strošek naj bi že presegal 50.000 evrov. A če pogledamo, kaj se je dogajalo v istem ministrstvu leto dni prej, pod Matejo Čalušić (Svoboda), postane razburjanje Necenzuriranega nenavadno selektivno.

Po podatkih, ki jih je septembra 2025 objavil portal 24Ur v pregledu voznih parkov ministrov, so na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v mandatu vlade Roberta Goloba kupili BMW 530 xd, letnik 2022, z nabavno vrednostjo 60.588 evrov. S tem vozilom so vozili ministrico Matejo Čalušić. Poleg tega je imela v stalni uporabi še Volkswagen Touareg, letnik 2019, z nabavno vrednostjo 43.990 evrov. Od februarja 2025 ga je vozila sama. Za službene poti pa sta ji bila na voljo dva voznika, zaposlena na ministrstvu. Skupna nabavna vrednost teh dveh vozil, ki sta bila v uporabi pri Čalušićevi, torej presega 104.000 evrov. BMW je bil nov nabavek v času Golobove vlade, Touareg pa starejši, a še vedno v stalni osebni uporabi ministrice.

Ob nakupu BMW-ja za 60.588 evrov in ob tem, da je imela ministrica Svobode na voljo dva vozila (eno luksuznejše, drugo še vedno prestižno) plus dva zaposlena voznika, portal Necenzurirano ni objavil niti ene kritične zgodbe. Niti takrat, niti pozneje. Enako molčeče je ostalo tudi pri številnih drugih primerih nabav dragih vozil ministrov iz vrst Golobove vlade – od BMW X5 notranjega ministra do drugih dražjih limuzin. Zdaj, ko gre za ministra iz NSi, ki je izbral cenejše in bolj praktično vozilo (in ki ima štiri otroke), pa portal piše o “zlorabi” in “družinskem avtu na račun davkoplačevalcev”.