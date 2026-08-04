(PREJELI SMO) Stališče ZDS ob odločitvi US o referendumu o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije

Piše: Združenje delodajalcev Slovenije

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) obžaluje, da se je uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zavlekla. Zakon je namreč prvi korak na poti do nekoliko bolj konkurenčnega gospodarstva, vitkejše države oziroma nižjega državnega proračuna in s tem tudi razbremenitve plač delavcev.

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS), kot predstavnik glasu več kot 900 podjetij, s svojimi predlogi vedno upošteva dejstvo, da podjetja ne morejo uspevati brez delavcev, ki delajo v urejenem okolju, ne le za čim višje bruto plačilo, temveč tudi za čim višji neto učinek. V pogojih, ko so davčne in administrativne obremenitve z državnimi ukrepi vedno višje, ostaja na voljo tudi vedno manj sredstev za plače delavcev. Te plače pa so v nadaljevanju davčno tako obremenjene, da delavcem v najboljšem primeru ostanejo manj kot tri četrtine zaslužka, pri strokovnjakih pa le 40 % ali celo manj. Posledice so upad gospodarskega potenciala Slovenije, pa tudi nezadovoljstvo med delavci.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije razumemo kot prvi, nujni korak na poti do normalizacije ne le slovenskega gospodarstva ampak celotne družbe. Naša država je trenutno draga, zmedena in polna nepotrebnih finančnih spodbud, ki onemogočajo zdrav družbeni razvoj. Milijarde za administracijo in transferje ne predstavljajo zaščite, ampak svinčeno breme. Potrebujemo kakovost namesto količine, osebno odgovornost namesto trajne varnosti.

ZDS je zato že marca letos opredelilo 10 točk za razvoj in napredek, med katerimi je najpomembnejša prav zahteva po bolj vitki državi. Glede na to, da je vlada RS ta zakon ustrezno naslovila kot »interventni«, pričakujemo, da bo interventno tudi uveljavljen. Leta poglabljanj najrazličnejših državnih primežev so namreč naredila svoje. Situacija zahteva intervencije in ta zakon je, upamo, prvi v nizu naslednjih, ki lahko Slovenijo normalizirajo.

Miro Smrekar, generalni sekretar ZDS