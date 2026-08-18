(PISMO BRALCA) Republika palačink

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Medtem ko slovenska javnost čaka na pojasnila, odgovore, odgovore na odgovore in po možnosti še komisijo, ki bi ugotovila, zakaj odgovorov ni, se predsednica republike odloči za najbolj državotvorno potezo, nasmeh, kamere in dobrodelno peko palačink.

Kajti zakaj bi se človek ukvarjal z dolgočasnimi vprašanji o odgovornosti, postopkih in političnih posledicah, če lahko narod raje dobi palačinko?

Slovenci smo očitno končno dobili novo obliko politične komunikacije. Namesto transparentnosti, sladkor v prahu. Namesto odgovorov, marmelada. Namesto razprave o odgovornosti, obrnemo palačinko in se nasmehnemo v kamero.

Če kdo še vedno pričakuje resne odgovore, naj se obrne na KPK. Če pa želi res dobro novico, naj počaka na naslednjo palačinko.

In tako se velika slovenska demokratična drama počasi spreminja v kulinarično nadaljevanko: »Vse bo pojasnjeno – takoj ko se speče še zadnja palačinka.«

Slovenska javnost pa? Ta lahko še naprej čaka. Saj je vajena.

Če nič drugega, ima zdaj vsaj nekaj za namazat.