Rusija žuga Britancem zaradi dronov: “Plačali boste visoko ceno!”

Piše: C. R.

Moskva je v ponedeljek posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da bo njegova država nadaljevala s podpiranjem Ukrajine.

Časnik Sunday Times je poročal, da je Kijev v napadih na vojaške in industrijske tarče na ruskem ozemlju, vključno z naftnimi rafinerijami in skladišči spletnega trgovca Wildberries, uporabil drone, ki sta jih proizvedli dve britanski podjetji. To je za britanski BBC potrdil tudi vojaški vir.

Na britanskem obrambnem ministrstvu so za BBC v odzivu zatrdili, da Velika Britaniji stoji ob strani Ukrajini. “Rusija ne bi smela dvomiti o odločenosti vlade, da se postavi proti ruski agresiji, v Ukrajini ter proti Združenemu kraljestvu in njegovim zaveznicam,” so sporočili. London je, kot so dodali, zavezan zagotavljanju opreme, ki jo Ukrajina potrebuje za obrambo.

Britanski premier Burnham je v odzivu dejal, da bo Združeno kraljestvo še naprej “100-odstotno podpiralo Ukrajino”. Dodal je, da njegova država ne bo prijateljica Ukrajine le v dobrem, temveč da ji bo stala ob strani, “ko bo Ukrajina v stiski in to se ne bo spremenilo”, je poročal BBC.

Rusko veleposlaništvo v Londonu je medtem Veliko Britanijo obtožilo, da je postala sostorilec v napadih in se “namerno odloča za stopnjevanje” v konfliktu. “Globlja kot bo njena vpletenost v konflikt in večja kot bo njena podpora teroristični mašineriji Kijeva, višjo ceno bo plačala,” so dodali v izjavi.

Velika Britanija je ena najtesnejših podpornic Ukrajine, odkar je Rusija proti njej leta 2022 sprožila agresijo. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ji je doslej namenila približno 25 milijard dolarjev podpore, vključno s 16 milijardami vojaške pomoči. Britansko obrambno ministrstvo je aprila naznanilo, da bo Ukrajini poslalo več deset tisoč dronov, tudi za napade dolgega dosega.

Ukrajina v zadnjih mesecih stopnjuje napade globoko na ozemlje Rusije, medtem ko je Moskva okrepila napade z droni in raketami na Kijev.