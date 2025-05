(PISMO BRALCA) Izrael izvaja genocid nad Palestinci?

Piše: Franc Mihič, Ribnica

Svet je pretresen, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci, 10.000 palestinskih otrok pa strada in čaka na pomoč razvitih držav sveta in EU, ki pa ne nočejo videti trpljenja palestinskega naroda!

Predsednica države RS, dr. Nataša Pirc Musar, je edina v evropskem parlamentu izpostavila

nečloveško trpljenje Palestincev kot genocid, ki ga izvaja Izrael. Pozvala je, da mora EU več prispevati k temu, da se Genocid konča, kar je lahko vzor za mir človeštvu! To je bila tudi tema pogovora v Odmevih. Voditeljica »Odmevov, dr. Rosvita Pesek se je s predsednico države, dr. Natašo Pirc Musar, pogovarjala o genocidu, ki ga izvaja Izrael nad Palestinci, ki ga mnogi poklicani nočejo priznati. Predsednica dr. Nataša Pirc Musar in voditeljica dr. Rosvita sta se spraševali, kako lahko politična elita desnice, razvitih držav, ne obsodi genocida Izraela nad Palestinci. Desnica nima niti usmiljenja celo do otrok , ko vidi kako palestinski otroci sestradani trpijo in umirajo. Kdo bo Izrael primoral, da se usmili še živečih povsem nedolžnih talcev, ogroženih Palestincev v Gazi in drugje, ko morajo celo otroci umirati, ko se Hamas spopade z Izraelci, da mnogi umrejo sami brez pomoči? Menda je že čas, da se ta morija konča, da se Hamas oz. njegovi borci usmilijo vsaj svojih otrok, ki umirajo zaradi spopadov Hamasa z majhno judovsko državo, kar Izraelu gotovo ni v zabavo ali prestiž?

Na dan, 4. maja 1948, je voditelj Judov, David Ben Gurion prebral izraelsko deklaracijo o neodvisnosti. Že naslednje dni so novo državo Izrael napadle arabske sosede, Egipt, Jordanija, Libanon, Irak in Sirija, brez vojne napovedi. Judje so, kljub veliki številčni moči arabskih držav, le uspeli ubraniti državo Izrael in to z orožjem, ki jim je ga prodala komunistična Češkoslovaška. Del orožja je prišel v judovsko državo tudi s pomočjo Titove Jugoslavije. David Ben Gurion je tedaj dejal: “Brez češkega orožja, bi nas Palestinci oz. Arabci potisnili v morje!« Vojna je terjala skupno 10.000 žrtev. Od tedaj so se na Izrael skoraj vsako leto zvrstili napadi palestinskih terorističnih organizacij, kot je Hamas. Najbolj brutalen napad Hamasa na ozemlju Izraela, oktobra 2022, je terjal 1.400 žrtev, brutalno pobitih večinoma nedolžnih civilistov in zajetje preko 200 talcev, raznih narodnosti in starosti in bolnikov ter tudi otrok. Tedaj ni niče stopil stopil Izraelu v bran in v pomoč.

Palestinsko ljudstvo je največja žrtve spopadov Hamasa, to ni Izrael. Noče osvoboditi še živečih talcev in ne prizna, da obstaja država Izrael, ki je pripravljena takoj končati spopad, ko bo Hamas priznal obstoj države Izrael in izpustil še žive talce! Čas bi že bil, da bi Hamas pokazal iskreno pripravljenost za preživetje oz. usmiljenje do svojih otrok in da osvobodi nedolžne talce, prizna državo Izrael, ki je nastala po sklepu OZN! Za to pa je potrebno pokazati pogum, ne pa samo junaštvo za dosego prestiža pri oblasti nad ljudstvom. Ali je Izrael res tisti, ki namerava uničiti Palestince in ogrožati mir na svetu in naj zato izgine v morju? V knjigi »Hudičev advokat« berem: “Naj bodo dežele ali narodi kakorkoli skregani, živeti morajo drug ob drugem kakor v družini. Takšne je Bog ustvaril in če bi brat pomeril s puško proti svojemu bratu, bosta oba končala v medsebojnem uničenju. Tega se zavedajmo, zato bodimo strpni, vljudni in ponosni v prepričanju, da bomo nekoč premagali svoje slabosti.”