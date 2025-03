(PISMO BRALCA) Evropa na stranskem tiru: zadnja revolucija v razvoju orodij

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

Planet je postal multipolaren: na svetu se je vzpostavilo nekaj velikih igralcev, ti so znani, problem za nas je, da je Evropa, kamor spadamo, v zadnjem času izpadla iz tega kroga vodilnih.

Kaj označuje »velike«? Gospodarska in vojaška moč, tudi število prebivalcev, iz česar potem sledita tudi politična moč in vpliv. Tu se postavlja vprašanje, zakaj je Evropa nazadovala, ob dejstvu, da je bila stoletja na teh področjih vodilna, nekakšen svetilnik sveta? Združena Evropa (EU) je bila gospodarsko še vedno vodilna, desetletja po vojni, tudi močnejše od ZDA, iz znanih razlogov je zadnja leta začela zaostajati, naredila je še neko napako: vojaško se je preveč in predolgo zanašala na Ameriko, gotovo tudi zato, ker je pač članica istega zavezništva (NATA).

Mislim, da je politično dogajanje v Evropi in sploh na svetu mogoče v precejšnji meri razumevati in pojasniti v luči zadnje (in morda največje) revolucije v razvoju orodij iz enostavnih v visoko razvita (VRO). Pri prejšnjih revolucijah je šlo predvsem za material, iz katerih jih je človek izdeloval (kamen, bron, železo – po tem celo imenujemo obdobja v zgodovini človeštva). Pri zadnji revoluciji, ki se je začela v renesansi (16. stoletje), pa gre za nek revolucionarni in nov pristop k svetu, k materiji, in sicer z metodo eksperimenta in merjenja. Ta velik skok naprej seveda ne bi bil možen brez predhodnih dosežkov in razvoja vseh vrst enostavnih orodij (brez tega tudi ne bi mogli meriti!), in brez dosežkov grške filozofske misli. Treba je upoštevati še krščansko etiko srednjega veka, samostane itd. – vse skupaj je na tleh Evrope ustvarilo pogoje, ob katerih se je lahko začela dogajati ta revolucija, ki je proizvedla moderno znanost in tehniko. Kdor je prvi, pa ima prednost pred drugimi. In mislim, da mnogokrat pozabljamo na dvoje: da ekonomsko in politično dogajanje v tej civilizaciji ključno pogojujejo in generirajo VRO, in da so preostali deli sveta, glede tega razvoja dolgo močno zaostajali za Evropo, in kako usodno je bilo to. Evropa je s pomočjo VRO zgradila današnjo blaginjo, in če ima danes hude težave z migracijami, je to predvsem posledica njene blaginje in zaostajanja številnih delov sveta v tem razvoju. Danes milijarda ljudi hoče priti sem, v njej vidi obljubljeno deželo.

Meje

Imam občutek, da si večina ljudi na Zahodu (a tudi drugod) predstavlja, da se napredek empiričnih znanosti ne bo nikoli ustavil, kljub trenutni stagnaciji, in posledično tudi ne napredek tehnike (VRO). Osebno ne delim tega mnenja, prepričan sem, da je ta znanost eksperimenta in merjenja naletela na svoje meje. Kaj pa ekonomska konjunktura, temelječa na tem?

Evropa in ZDA sta bili dolgo v prednosti pred svetom, saj sta izvedli ključne izume in svet je bil zanju odprt, kar se tiče virov (surovine, energija – zlasti nafta!) in tudi trgov – ni bilo konkurence od držav, ki so v tem razvoju zaostale. Vendar, kar se razcveta, enkrat začne tudi propadati. Danes se je ta, industrijska civilizacija, razširila na ves planet, in zanimivo je opazovati, kako različno so bile različne družbe sposobne sprejemati in uporabljati VRO: plemenska ljudstva Afrike in Latinske Amerike, zastala na ravni neolitika, zlepa niso bila sposobna izpeljati industrijske revolucije. Drugače je z razvitimi družbami s tisočletno tradicijo državnosti, te organizirane države kot npr. Japonska, Kitajska in v zadnjem času tudi Indija, so hitro sprejele zahodno tehniko in jo začele uspešno uporabljati. Še več: določene izume jim je uspelo razviti naprej, jih izpopolniti, v tem prehiteti Zahod, kar je eden od vzrokov današnjega njegovega zatona – začel je izgubljati konkurenčnost. Ne samo to, začel se je boj za energijo in redke kovine, potrebne za VRO (za proizvodnjo digitalne tehnike) in za zeleni prehod, v katerem izgleda, da Kitajska zmaguje.

Eden od problemov Evrope je tudi draga elektrika – vzrok izgube konkurenčnosti. Vzrok za to je znan: nerazumno se je spustila v t. i. »zeleni prehod«. Zakaj je Evropa na tak način šla v to? Ena od razlag: nekateri (globalisti, kulturni marksisti in tudi Kitajci) naj bi jo s tem skušali ekonomsko spraviti na kolena, nasploh uničiti civilizacijo. Možna pa je še ena razlaga: Evropa, ki je izumila VRO, ki so povzročila podnebno krizo, skuša s tem plačevati svoj zgodovinski, planetarni dolg, pri zelenem prehodu hoče biti vodilna.

Negativne posledice

Znanost in tehnika sta ne le prinesli materialno blaginjo in številne udobnosti, na naravo in družbo vršita tudi negativne učinke. In kakor se v naravi kopičijo odpadki in CO2 v atmosferi, tako se določene negativnosti nabirajo tudi v ljudeh, se pravi v družbi. Taka negativnost sta racionalizem in materializem, ki ju povzročata znanost in tehnike, to dvoje namreč vodi v ateizem. Danes se veliko govori in piše o masovnem pojavu levičarstva, levih ideologij in o levo-liberalnih elitah, ki nam vladajo in Evropo vodijo v propad (npr. z vzpodbujanjem migracij). A to so že posledice, manj se zavedamo globinskih vzrokov: pri levici gre za ateizem, ateizem pa je posledica prej omenjenega (racionalizem, materializem, modernizem). Tu pa je Evropa najbolj kaznovana – za svoj razvoj (VRO), kajti tehnološka revolucija se je začela tu in tu zato najdlje traja, ti negativni učinki se zato v njej že najdlje, iz generacije v generacijo, nalagajo, kopičijo. Sicer je podobna situacija tudi v ZDA, Amerika je sicer danes tehnološko pred Evropo, a to vseeno traja manj časa kot pri nas. Posledica je, da je krščanstvo v Evropi doživelo najhujši zaton in da je ta celina danes najbolj poganska.

Po poti Rima?

Dogajanje v naši civilizaciji v mnogočem res spominja na tisto ob zatonu Rima. Eden od simptomov je tudi pomehkuženost ljudstva, in kar je še bolj usodno: pokvarjenost njegovih političnih elit. Barbari so začeli ogrožati imperij ne toliko zaradi svoje vojaške (pre)moči, ampak zato, ker so začutili notranji razkroj cesarstva in številne njegove šibke točke. Podobno je s sedanjo Evropo, na kar je zadnjič opozoril ameriški državni sekretar Vance: največja nevarnost zanjo je v njej sami. Natančneje: Rusija danes zanjo predstavlja grožnjo ne toliko zaradi svoje vojaške moči, ampak bolj zaradi številnih slabosti v njej sami, notranjega razkroja in šibkosti političnih elit.

Tu pa je treba nujno napisati nekaj besed o evropski mladini, ki je prihodnost te civilizacije. Danes se precej govori o prenizki nataliteti oz. »demografski zimi«, značilni za ves razviti svet, kot eni večjih groženj za civilizacijo. Mislim pa, da se mnogo premalo govori o »kvaliteti« mladih generacij. Mislim, da je le-ta še dosti večja grožnja za prihodnost. Zakaj?

Znanost (fizika, kemija), ki predstavlja teoretično plat nekega razvoja, vodi v ateizem, ta pa v izgubo smisla (življenja, trpljenja) in etičnih temeljev. Praktični vidik (tehnika) pa je povzročil krizo okolja, a tehnika je proizvedla tudi strahotna orožja. Posledica vsega skupaj je, da se danes otroci rojevajo v svet nesmisla, kaosa in zelo negotove prihodnosti, posledica je, da se staršem smilijo, posledica pa je razvajanje, kar potegne za sabo številne negativne posledice zanje, med drugim hudo današnjo krizo družine – osnovne celice družbe. Problem je, da se negativnosti iz generacije v generacijo nalagajo in potencirajo. Tako imamo lahko današnjo mladino za otroke VRO. Tudi nižja nataliteta je v veliki meri posledica tega.

Seveda pa to potegne za sabo, zlasti dolgoročno, tudi številne politične posledice. Danes se na desnici veliko govori o škodljivem delovanju levo-liberalnih političnih elit, o prebujenskih norostih ipd., a vse to so že posledice. Vzrok je v na ta način vzgojenih mladih generacijah, ki jim je liberalizem, prebujenstvo itd. veliko bolj privlačna in sprejemljiva stvar kot desne, konzervativne vrednote, in potem izvolijo tudi takšne politike.

Politiki: tudi med njimi je veliko mehkužnih razvajenčkov, se pravi, danes Evropi manjka prekaljenih, izkušenih voditeljev s kilometrino, ki je v politiki nujna – tisti, ki so se kalili v vojni in v povojni obnovi ter postavljanju evropske povezave, so žal že pomrli.

Tu sem skušal opozoriti na nekatere pojave in procese – posledice razvoja VRO. Evropa jih je izumila in imela zaradi njih pred svetom dolgo veliko prednost, a zaradi njih je tudi kaznovana, še najbolj, ker se ta revolucija na njenih tleh dogaja že najdlje. Navadno se teh globinskih vzrokov za današnje težave ne zavedamo, jih ne poznamo ali ne priznamo.