Ločeno zbiranje odpadnega tekstila z mobilno enoto v Mestni občini Novo mesto

Piše: Komunala Novo mesto, C. R.

Direktiva (EU) 2018/851 o spremembah Direktive 2008/98/ES o odpadkih uvaja obveznost ločenega zbiranja odpadnega tekstila za vse države članice EU.

Odpadni tekstil bomo zbirali v okviru organiziranega odvoza na določen datum za vsako krajevno skupnost posebej. Na predvideni datum bo na lokaciji postavljeno tovorno vozilo, kamor bodo krajani lahko pripeljali odpadni tekstil in oblačila. Termini odvoza tekstila so objavljeni na plakatih, kjer so navedena tudi navodila za oddajo odpadnega tekstila.

Z novim načinom zbiranja odpadnega tekstila želimo povečati recikliranje in ponovno uporabo tekstila ter zmanjšati njegovo odlaganje na odlagališčih ali sežiganje. Nova ureditev prinaša tudi ekonomske koristi, saj omogoča ponovno uporabo in reciklažo številnih materialov, pridobljenih iz odpadnega tekstila. Hkrati bo prispevala k večji ozaveščenosti prebivalcev o pomenu ločevanja odpadkov in s tem spodbudila odgovorno ravnanje za varovanje okolje.