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Stiska – zaupanje – julij 2026

Oglaševalske vsebinePrejeli smoSlovenija

Piše: Slovenska karitas

Na Škofijsko karitas Koper se je obrnila mati z otrokom, ki prejema družinsko pokojnino po pokojnem očetu. Živita v zelo stari hiši, v kateri pušča streha in jo je potrebno popraviti.

Mati je zaposlena, prejema nizke prihodke, poleg tega pa je zaradi zdravstvenih težav pogosto v bolniškem staležu.

Potrebujeta pomoč pri nakupu gradbenega materiala za popravilo strehe.

Z našo pomočjo si bosta lahko omogočila popravilo strehe, s čimer si bosta lahko ustvarila varen dom.

Hvala za vašo pomoč in srčnost.

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