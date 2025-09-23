Oddajmo podpis za referendum proti zastrupitvi bolnih

Referendum je zadnja možnost, da zavrnemo sporni zakon, ki ga

je sprejel Državni zbor in uvaja zastrupitev bolnikov kot novo

zdravstveno storitev, ki jo zdravniki zavračajo.

Njihovo poslanstvo je zdravljenje in lajšanje bolečin svojih bolnikov do naravne smrti,

in ne sodelovanje v procesu njihove zastrupitve.

Spodbuda slovenskih škofov: “V luči krščanskega nauka, izkušenj

zdravstvene stroke in etičnih načel, Cerkev tak zakon odločno

zavrača, saj je v temelju neskladen z dostojanstvom človeške osebe

in svetostjo življenja. . .”Zastrupitev bolnikov je v nasprotju s katoliško vero in krši peto

Božjo zapoved: »Ne ubijaj!«. Prav tako ni v skladu Jezusovo

zapovedjo ljubezni do bližnjega. V priliki o usmiljenem Samarijanu

Jezus pokaže, da moramo za bolnika in trpečega poskrbeti, ne pa

biti do njega brezbrižni ali ga usmrtiti. Bolniki potrebujejo

zdravljenje, lajšanje bolečin, pomoč in bližino, ne usmrtitve.

Kako lahko oddam podpis za referendum Proti zastrupitvi

bolnikov?

1. OSEBNO NA UPRAVNI ENOTI vse delovne dni, v sredo delajo cel

dan. S seboj morate imeti zgolj osebni dokument. Na okencu

povejte, da želite oddati podpis proti zastrupitvi bolnikov. Po

oddaji podpisa prosite za potrdilo o oddaji.

2. ELEKTRONSKO, če imate digitalno potrdilo. Vzame le 2 minuti.

Skenirajte QR kodo na drugi strani ali sledite povezavi do eUprave:

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=8466&lang=si

Spodbudite k oddaji podpisa tudi svoje sorodnike in prijatelje.

Vsak glas šteje!

Ker prava pomoč ne ubija.