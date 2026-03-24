Stiska Zaupanje: april 2026

Piše: Slovenska karitas

Na Škofijsko karitas Celje se je s prošnjo za pomoč obrnil CSD Laško za gospoda, ki se je zaradi bolezni znašel v težki življenjski stiski.

Zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja ne zmore več skrbeti zase in je začasno nastanjen v domu starejših. Njegovo stanovanje pa je v zelo slabem stanju in neprimerno za bivanje. Potrebna so osnovna dela, kot so čiščenje, odstranitev in zamenjava uničenega pohištva, beljenje ter manjša popravila, da bi lahko znova živel v varnem in dostojnem okolju.

Potrebuje podporo pri ureditvi svojega doma, da se bo lahko vrnil v primerne bivalne razmere.