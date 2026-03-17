V Sloveniji diši po novi slovenski pomladi – pridružite se praznovanju in glasbenem spektaklu v Celju!

Piše: Sara Kovač

V četrtek, 19. marca, bosta Nova24TV in Demokracija v Celju pripravila glasbeni spektakel: veliki koncert Nova slovenska pomlad. Pridružite se nepozabnemu srečanju podpornikov tudi vi.

V zraku je čutiti duh Nove slovenske pomladi, obdobja, ki spominja na zaznamovali prehod Slovenije k svobodi in demokraciji. Ta koncert je tako priložnost, da se ob glasbi spomnimo korenin in vrednot, ki so zaznamovale prelomne trenutke slovenske politične zgodovine – in jih prenesemo v današnji čas.

Oder bodo zavzeli priljubljeni izvajalci, kot so Alfi Nipič, Manca Špik, Natalija Kolšek, Omar Naber ter številni ansambli – od Ansambel Gašperji do Ansambel Šepet in Ansambel Nemir. Obeta se raznolik večer slovenske glasbe, ki bo povezal generacije.

Poleg glasbe bodo na dogodku prisotni tudi številni govorci: Aleš Primc, Boštjan M. Turk, Zala Tomašič, Miroslav Pačnik. Koncerta pa se bo udeležil tudi Janez Janša.

Dogajanje se začne ob 17. uri in bo ponujalo več kot le koncert – to bo priložnost za srečanje, sprostitev in praznovanje nove slovenske pomladi.

Za podpornike Nova24TV je vstop brezplačen, za ostale obiskovalce pa znaša simboličnih 10 evrov – v ceno je vključena tudi malica, zato boste lahko brez skrbi uživali v večeru.