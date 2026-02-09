Informativni dnevi Univerze Alma Mater Europaea

Univerza Alma Mater Europaea vabi vse dijake in bodoče študente na informativne dneve, ki bodo potekali v petek, 13. februarja ob 11.00 in 14.00, ter v soboto, 14. februarja 2026, ob 11.00.
Na dogodku boste spoznali njihove študijske programe, predavatelje in študente, izvedeli vse o vpisnih pogojih ter dobili odgovore na vprašanja o študiju in študentskem življenju na Alma Mater.
Vabljeni, da se jim pridružite in skupaj naredite prvi korak v vašo prihodnost!
Informativni dnevi na Alma Mater bodo potekali v živo na lokacijah:
- Maribor (Slovenska ulica 17),
- Ljubljana (Dunajska cesta 158),
- Koper (Ferrarska ulica 30),
- Celje (Mariborska 3) in
- Murska Sobota (Lendavska ulica 9).
Posamezne študijske programe bodo predstavili na naslednjih lokacijah:
FIZIOTERAPIJA: Maribor, Ljubljana, Celje, Koper in Murska Sobota
ZDRAVSTVENA NEGA: Maribor, Ljubljana, Murska Sobota
SOCIALNA GERONTOLOGIJA: Maribor, Ljubljana, Murska Sobota
SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE: Maribor, Ljubljana, Celje, Koper in Murska Sobota
MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV: Maribor, Ljubljana in Murska Sobota
ARHIVISTIKA: Maribor, Ljubljana
PLES, KOREOGRAFIJA: Ljubljana
HUMANISTIČNI ŠTUDIJI: Ljubljana