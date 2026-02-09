e-Demokracija
Informativni dnevi Univerze Alma Mater Europaea

vir: Alma Mater Europea

Univerza Alma Mater Europaea vabi vse dijake in bodoče študente na informativne dneve, ki bodo potekali v petek, 13. februarja ob 11.00 in 14.00, ter v soboto, 14. februarja 2026, ob 11.00.

Na dogodku boste spoznali njihove študijske programe, predavatelje in študente, izvedeli vse o vpisnih pogojih ter dobili odgovore na vprašanja o študiju in študentskem življenju na Alma Mater.

Vabljeni, da se jim pridružite in skupaj naredite prvi korak v vašo prihodnost!

Informativni dnevi na Alma Mater bodo potekali v živo na lokacijah:

  • Maribor (Slovenska ulica 17),
  • Ljubljana (Dunajska cesta 158),
  • Koper (Ferrarska ulica 30),
  • Celje (Mariborska 3) in
  • Murska Sobota (Lendavska ulica 9).

Posamezne študijske programe bodo predstavili na naslednjih lokacijah:

FIZIOTERAPIJA: Maribor, Ljubljana, Celje, Koper in Murska Sobota

ZDRAVSTVENA NEGA: Maribor, Ljubljana, Murska Sobota

SOCIALNA GERONTOLOGIJA: Maribor, Ljubljana, Murska Sobota

SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE: Maribor, Ljubljana, Celje, Koper in Murska Sobota

MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV: Maribor, Ljubljana in Murska Sobota

ARHIVISTIKA: Maribor, Ljubljana

PLES, KOREOGRAFIJA: Ljubljana

HUMANISTIČNI ŠTUDIJI: Ljubljana

