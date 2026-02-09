Informativni dnevi Univerze Alma Mater Europaea

Na dogodku boste spoznali njihove študijske programe, predavatelje in študente, izvedeli vse o vpisnih pogojih ter dobili odgovore na vprašanja o študiju in študentskem življenju na Alma Mater.

Vabljeni, da se jim pridružite in skupaj naredite prvi korak v vašo prihodnost!

Informativni dnevi na Alma Mater bodo potekali v živo na lokacijah:

Maribor (Slovenska ulica 17),

(Slovenska ulica 17), Ljubljana (Dunajska cesta 158),

(Dunajska cesta 158), Koper (Ferrarska ulica 30),

(Ferrarska ulica 30), Celje (Mariborska 3) in

(Mariborska 3) in Murska Sobota (Lendavska ulica 9).

Posamezne študijske programe bodo predstavili na naslednjih lokacijah:

FIZIOTERAPIJA: Maribor, Ljubljana, Celje, Koper in Murska Sobota

ZDRAVSTVENA NEGA: Maribor, Ljubljana, Murska Sobota

SOCIALNA GERONTOLOGIJA: Maribor, Ljubljana, Murska Sobota

SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE: Maribor, Ljubljana, Celje, Koper in Murska Sobota

MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV: Maribor, Ljubljana in Murska Sobota

ARHIVISTIKA: Maribor, Ljubljana

PLES, KOREOGRAFIJA: Ljubljana

HUMANISTIČNI ŠTUDIJI: Ljubljana