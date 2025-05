Vrhnika – kjer družinski dan postane pravo doživetje!

Piše: L. C.

Iščete popoln kraj za družinski izlet? Vrhnika je pravo mesto za vas! Le streljaj od Ljubljane vas pričaka zeleno zavetje, ki združuje naravne lepote, bogato kulturno dediščino in številna doživetja za male in velike raziskovalce.

Pravljične poti za male in velike

Na Vrhniki vas čakajo kar tri pravljične poti, vsaka pa je unikatna dogodivščina, ki naravo in lokalne posebnosti približa skozi zgodbo.

Pot močvirskih škratov vas popelje v skrivnostni svet Malega placa, kjer boste iskali čarobni izrek in spoznali močvirske živali.

vas popelje v skrivnostni svet Malega placa, kjer boste iskali čarobni izrek in spoznali močvirske živali. Smaragdna dogodivščina na Zaplani vas združi z Rimljanom Julijanom in s smaragdnim deževnikom ob mogočnem Ajdovskem zidu.

na Zaplani vas združi z Rimljanom Julijanom in s smaragdnim deževnikom ob mogočnem Ajdovskem zidu. Tempelj zmaja Lintverna pa vas vabi na pot krotilcev vode v strmi soseski nad Starim malnom – idealno za male pustolovce z veliko domišljije.

Zabava v Tehniškem muzeju

V Bistri, le nekaj minut od Vrhnike, je Tehniški muzej Slovenije, ki navdušuje z naravoslovnimi zbirkami, otroškimi kotički in ustvarjalnimi delavnicami. Ne pozabite se ustaviti v Gostilni Bistra, kjer je začetek najbolj dišečega doživetja Skrivnostna Bistra.

Korak v preteklost in sprehod s poniji

Obiska Vrhnike si seveda ne moremo zamisliti brez postanka v Cankarjevi spominski hiši, kjer lahko spoznate življenje največjega slovenskega pisatelja. Le nekaj korakov stran pa se podajte na sproščujoč sprehod s poniji do vrha Svete Trojice, kjer vas pričaka Inkluzivni park Poniji s klanca – prijazno doživetje za vse otroke.

Kulturni utrinki in dogodki skozi vse leto

V Cankarjevem domu na Vrhniki so na voljo gledališke predstave in filmske projekcije za vse starosti, medtem ko mestni utrip poživijo priljubljeni dogodki: Argonavtski festival, Poletje na Vrhniki, Festival kave in Veseli december – za vsak letni čas nekaj!

Več informacij: www.visitvrhnika.si

