Preventiva – igra na dolgi rok

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije in termoregulacije telesa Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil kot običajno profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda pa je tekla o preventivi. Gre za igro na dolgi rok, kot se je izrazil Kadič in pri tem dodal, da je dobro spremljati delovanje našega telesa in ga s pravilnim pristopom uravnovešati tako, da je na dolgi rok naše zdravje znotraj želenih meja. »Dokler s svojim zdravjem nimamo težav, preventivni pregledi, hvala bogu, niso potrebni. Dejstvo pa je, da smo ljudje malomarni do sebe in svojih teles – nekateri namenoma, nekateri pa zaradi neozaveščenosti spregledajo veliko drobnih znakov, s katerimi nas telo opozarja, da pa morda le nismo tako zdravi kot sami sebe želimo videti,« je uvodoma dejal profesor Ogorevc in dodal, da pri tem misli ponavljajoče se simptome.

Ogorevc: »Prav je, da se starši zavedajo, da je alergija huda telesna reakcija.«

Mladostniki in njihove težave

Kot primer je profesor Ogorevc najprej izpostavil alergije pri mladostnikih. »Prav je, da se njihovi starši zavedajo, da je alergija huda telesna reakcija. To pomeni, da je telo polno histamina, da se oži ožilje, da se pretirano izločajo limfociti in premalo levkociti – to ni nedolžno,« je razložil in pri tem navedel, da velika večina ljudi, ki so imeli alergije in alergične reakcije v mladosti, kmalu po 40. letu postanejo diabetiki. »Druga stvar so pogosti prehladi. Tretja stvar pri mladostnikih so prehladne okončine in bleda polt, občutljiva na sonce – to je alarm,« je dejal profesor naturopatije in pri tem navedel njihov nedavni primer mlade študentke, ki je imela tudi poleti ledene dlani in noge. Segreti se ni mogla niti na soncu in je celo poleti spala z volnenimi nogavicami. Po Ogorevčevem pripovedovanju ima to dekle od 12. leta naprej vnetje črevesja. Bila je pri zdravnikih, ki so to zdravili, a terapije niso bile učinkovite. »Ko smo jo pogledali z našim računalniškim programom, smo ugotovili še vse kaj drugega. 14 dni po tem, ko smo se srečali, sem moral mladi študentki reči, da mora nujno obiskati svojega zdravnika, da jo napoti k onkologu. Sedaj je punca na Onkološkem inštitutu. Iz prakse vam povem, da so mladostniki, ki imajo težave s cirkulacijo in težave s črevesjem, izjemno nagnjeni k obolenju limfe. Tu govorimo o limfomih – to je zelo resna bolezen, gre za rakasto obolenje, ki lahko terja tudi mlado življenje,« je opozoril profesor Ogorevc.

K strokovnjaku za integrativno medicino

»Ljudje, ki pridejo k nam, vedo, da niso prišli h klasičnemu zdravniku, ampak k strokovnjaku za integrativno medicino,« je ponovil profesor Ogorevc in poudaril, da se ukvarjajo izključno z naravnimi učinkovinami, ki so znanstveno dokazano učinkovite pri odpravljanju določenih težav. »Imamo najnovejši računalniški program, ki na podlagi merjenja telesne temperature naredi kar 154 različnih krvnih preiskav,« se pohvali profesor Ogorevc in razloži, da imajo zaradi boljše tehnologije možnost bistveno širšega vpogleda v delovaje telesa kot pri klasičnih medicinskih pregledih. »Z našo interpretacijo teh rezultatov, našim pogledom na delovanje telesa ter našim razumevanjem telesa lahko vedno ugotovimo vzrok. Če pa ne direktno vzroka, pa vsaj to, kje v telesu so funkcije najbolj okvarjene in kateri organ, žlezo ali del telesa je treba najprej popravljati. Če hočemo kasneje priti do celostnega zdravja, je treba odpraviti vzrok. Mi ne pokrivamo simptomov, tako kot se to navadno dogaja. Na primer, imam glavobol, pa nam rečejo, izvoli tableto proti glavobolu – to je pokrivanje simptomov. Za glavobol je nekje v telesu vzrok in mi ga odpravimo, da glava neha boleti. Medtem ko tableta samo prekine receptorje za javljanje bolečine. Ko ta tableta neha delovati, je glavobol spet tu. In če tega ne razumemo, potem smo obsojeni na vse stranske učinke, ki se prej ali slej pojavijo.«

Pregled v Planetu zdravja

V Planetu zdravja opravijo neinvazivni poseg, ne jemljejo krvi in ne posegajo v telo. »Na telo nastavimo pet toplotno zelo občutljivih senzorjev – po en senzor nalepimo na karotidni arteriji, se pravi, da damo dve na vrat, po en senzor pod vsako pazduho in zadnjega damo v popek,« je razložil profesor Ogorevc in pri tem izdal zanimiv podatek, in sicer, da so v popku in okolici ohranjeni vsi živčni končiči, ki tečejo od popka do možganov. »Kakršnokoli substanco damo v popek, najhitreje obvestimo svoje možgane. To je ostanek od poroda, kjer je bila povezava z mamo. Tu je center našega živčnega sistema. V Planetu zdravja imamo to znanje in smo ga razvili, da ko daš določeno substanco v popek, se ta obnaša tako, da pri nekaterih težavah bolečina izgine. Če damo drugo substanco v popek, se v nekaj minutah pomiri stanje srčne aritmije itn. Popek je zelo pomemben organ, ki je pri večini terapevtov močno spregledan,« je še dejal profesor Ogorevc in pri tem spomnil, da tradicionalna kitajska medicina popek obravnava tako, kot je primerno. »Razumejo ga kot zelo pomemben del telesa in na to temo je bilo v zadnjih 15 letih objavljeno zelo veliko odmevnih študij, ki absolutno potrjujejo vlogo popka kot zelo pomembnega centra živčnega sistema, prek katerega lahko uravnavamo marsikatero telesno funkcijo.«

V Planet zdravja lahko pridete po drugo mnenje ali na menedžerski pregled.

Pregled kot drugo mnenje

Ena od zanimivih storitev v Planetu zdravja je tudi drugo mnenje, kjer gre za drugačen pogled. »Ljudje, ki imajo težave z zdravjem, imajo težave z ožiljem. Kajti če bi bila cirkulacija v telesu normalna, bolezni ne bi bilo. Tako so pri bolnih ljudeh vedno razširjene tudi vene. In ker se kri jemlje največkrat iz rok, gre tukaj za venozno kri, ki se lahko tudi nekaj dni praktično ne premakne. Tako gledajo staro kri, torej kri, ki ni v pretoku. To ne pomeni, da analiza krvi ni točna. Seveda je točna, samo ni adekvatna glede na stanje telesa, saj ta kri ni pravilno cirkulirala. Naš računalniški program pa meri povprečje pretoka krvi izpred treh do šestih minut. Tu je pri bolnih ljudeh krvna slika neprimerno bolj točna,« je razložil profesor Ogorevc. »Naša diagnostika je naprednejša, natančna in z našim razumevanjem delovanja telesa ljudem točno povemo, kaj in kje je z njimi narobe ter v kakšni fazi je to. Če je treba, jih pošljemo naprej k zdravniku. Na žalost se slednje dogaja vse pogosteje. Kar je najpomembnejše – znamo hitro, učinkovito, naravno in brez slabih posledic za zdravje urejati funkcijo telesa tako, da so naše stranke vsak dan boljše, da se ne zbujajo s strahom, kaj bo tisti dan narobe, ampak so lahko optimistične, ker lahko vidijo dnevni napredek v svojem počutju – to je naša največja prednost – dobra, kvalitetna, natančna, hitra in poceni diagnostika, pa tudi hiter, učinkovit, naraven, brez stranskih učinkov odgovor in nasvet ter naravna terapija, ki dejansko daje dobre rezultate v boljšem zdravju.«

Opravljajo menedžerski pregled

V Planetu zdravja je na voljo tudi menedžerski pregled celotnega telesa – pregled vseh funkcij. »Odgovorni menedžer oziroma lastnik podjetja se zelo dobro zaveda, da je najdražji delavec, bolan delavec. Mislim, da ni boljše preventive, kot jo dobijo v Planetu zdravja. Poleg pregleda pri nas ljudje dobijo tudi nasvet o pravilnem načinu prehrane, o primerni moči obremenitve telesa in v skladu s tem dobijo napotke. Pri klasičnem menedžerskem pregledu se naredijo pregledi črevesja, kolonoskopija, EKG, EEG ipd. Ampak to ne pomeni praktično ničesar v sklopu preventive, saj so vse to diagnostike, ki iščejo, ali je v telesu že kaj narobe,« je razložil profesor naturopatije in povedal primer, ko zdravnik pri klasičnem menedžerskem pregledu odkrije težave z jetri. »’Tukaj je ena lezija, bomo mi to spremljali’ rečejo in jih naročijo vsakih nekaj mesecev na pregled. In potem opazujejo, kako ta lezija raste, dokler ne zraste tumor. Potem naredijo biopsijo in jih napotijo k onkologu. V Planetu zdravja takšna začetna stanja kvalitetno prepoznamo in še bolj kvalitetno rešujemo. Če smo že pri lezijah, zdravnik bi moral gledati, ne kako lezija raste, ampak kako se ta manjša oziroma v najslabšem primeru, kako ta miruje in ne raste. To je vrednost Planeta zdravja,« je bil jasen profesor Ogorevc. Zato, ne spreglejte veliko drobnih znakov, s katerimi vas telo opozarja na morebitna bolezenska stanja, in se odločite za preventiven pregled v Planetu zdravja.