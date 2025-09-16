Povezujemo prihodnost – ko dogodki postanejo več kot sejem

Piše: C. R.

Objavljamo govor Nine Ermenc Pangerl, predsednice upravnega odbora Celjskega sejma, pred začetkom Mednarodnega obrtnega sejma.

V času hitrih sprememb, kjer digitalizacija briše meje in ustvarja nove načine povezovanja, ostaja eno dejstvo nespremenjeno: nič ne more nadomestiti moči osebnega stika. Prav zato sejmi – še posebej regionalni – danes znova pridobivajo na pomenu. Postajajo stičišče ljudi, znanja, idej in priložnosti. In prav tukaj, na tem križišču sodobnega in osebnega, Celjski sejem že desetletja gradi svoje poslanstvo.

Čeprav je bilo preteklo leto zaznamovano z izzivi, v njem prepoznavamo tudi dragocene učne lekcije in nove priložnosti za rast. Leto 2025 smo začeli z jasnim ciljem: ne le ohraniti stabilno poslovanje, temveč še okrepiti vlogo Celjskega sejma kot vodilne regionalne platforme za poslovno mreženje, gospodarsko promocijo ter podporo razvoju prihodnjih generacij podjetništva.

V letošnjem letu bomo skupaj izpeljali 11 sejemskih dogodkov. Vsak izmed njih ima svojo identiteto, usmeritev in ciljno publiko, a vsi so zasnovani z isto vizijo: spodbujati inovacije, trajnostne rešitve ter graditi mostove med podjetji, panogami in generacijami. Tudi v letu 2026 ostajamo pri enakem številu lastnih dogodkov, saj verjamemo, da kakovost presega kvantiteto – in da mora vsaka izkušnja, ki jo ustvarimo, imeti dolgoročno vrednost.

Posebno spodbudo nam predstavlja vse večji delež mladih obiskovalcev. Njihova radovednost, pripravljenost na učenje in želja po ustvarjanju kariere so jasen pokazatelj, da sejmi niso le prostor tradicije, temveč predvsem platforma prihodnosti. Ko jih vidimo, kako prisluhnejo strokovnim vsebinam, vzpostavljajo prve poslovne stike ali celo predstavijo lastne ideje, dobimo potrditev, da vlagamo v pravo smer.

V prihodnjih letih bomo še bolj osredotočeni na razvoj B2B dogodkov, ki omogočajo kakovostno poslovno povezovanje, poglobljene vsebine in učinkovito izmenjavo znanja med podjetji. Vzporedno s tem sistematično vlagamo tudi v digitalizacijo – tako na ravni internih procesov kot tudi pri razvoju digitalnih orodij za razstavljavce in obiskovalce. Nadgradnja našega digitalnega sistema za upravljanje dogodkov bo prinesla večjo preglednost, hitrejšo odzivnost in izboljšano uporabniško izkušnjo, kar bo še okrepilo konkurenčnost Celjskega sejma v sodobnem poslovnem okolju.

Naša vizija ostaja jasna: Celjski sejem razvijamo kot sodobno, regionalno in večnamensko središče, ki povezuje gospodarstvo, inovacije in lokalne skupnosti. To ni kratkoročna naloga, temveč dolgoročna zaveza. Zato tudi letos pomemben del sredstev namenjamo razvoju infrastrukture in novih produktov, ki nadgrajujejo našo tradicionalno ponudbo ter povečujejo fleksibilnost in privlačnost sejemskih dogodkov skozi vse leto.

Današnji sejmi niso več zgolj razstavni prostori. Postajajo ekosistemi, v katerih se v kratkem času prepletajo poslovne ideje, tehnološke rešitve, strokovno znanje, ustvarjalna energija in osebne zgodbe. Prav zato bodo v prihodnosti igrali še pomembnejšo vlogo. V času pospešene digitalizacije postajajo fizični prostori zaupanja, osebnega dialoga in izmenjave izkušenj še toliko bolj nepogrešljivi.

Na tej poti želimo Celjski sejem postaviti v središče dogajanja v širši Adria regiji. Verjamemo, da imamo kot Slovenija – in kot regionalni sejemski center – edinstveno priložnost, da okrepimo svojo vlogo tudi na mednarodnem prizorišču. V prihodnjih letih bomo zato še več pozornosti namenili razvoju novih formatov dogodkov, krepitvi poslovnih konferenc, čezmejnemu povezovanju in sodelovanju s panogami, ki oblikujejo prihodnost: od zelene energetike in napredne industrije do kmetijstva, turizma, zdravja in lepote, prehranske varnosti in digitalnih rešitev.

Za letošnje leto načrtujemo pozitiven poslovni izid, a se zavedamo, da je finančni rezultat le eno od meril uspešnosti. Še pomembneje je, da kot sejemska hiša dejavno prispevamo k razvoju podjetniškega okolja v Sloveniji – da povezujemo ljudi, jim omogočamo prostor za izražanje, raziskovanje in rast.

Posebno pozornost še naprej namenjamo tudi lokalnemu okolju. Celjski sejem je trdno povezan s Celjem, Savinjsko regijo in ljudmi, ki tukaj živijo in delajo. Vemo, da naš razvoj neposredno vpliva na številne druge deležnike – od gostincev in obrtnikov do nastanitvenih ponudnikov, kulturnih ustanov in izobraževalnih institucij. Naš cilj ni le gospodarski vpliv, temveč tudi širši družbeni doprinos. Želimo ustvarjati prostor, kjer se prepoznava pomen znanja, podjetnosti in sodelovanja. Zato tudi v času izven sejemskega dogajanja

Pri vsem tem pa ostajamo zvesti tistemu, kar nas resnično definira: strast do dogodkov, spoštovanje do razstavljavcev, gostoljubnost do obiskovalcev in predanost vsakemu detajlu. Vsak sejem je zgodba zase – z ljudmi, ki jo napišejo. In prav te zgodbe so tiste, ki nas vsak dan znova navdihujejo in ženejo naprej.

Zato vas vabim, da prihodnost ustvarjamo skupaj. Kot razstavljavci, partnerji, obiskovalci – ali preprosto kot tisti, ki verjamete v moč sejmov, v moč osebnega stika in v moč sodelovanja. Celjski sejem ostaja vaš prostor priložnosti.

Nina Ermenc Pangerl

Predsednica upravnega odbora

Celjski sejem d. d.