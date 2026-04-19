Prvič doslej so mladi korupciji rekli NE!

Piše: Lea Kalc Furlanič

»Vsem na levi, ki se zgražajo nad glasovanjem za predsednika DZ: to še zdaleč ni najbolj problematičen funkcionar po imenu Zoran (Stevanović, op. a.) v tej državi. Samo pri tem drugem Zoranu (Jankoviću, op. a.) redno gledate v tla,« je dejal novinar Planet TV Luka Svetina. Pripomba na mestu. Ker je podpora Stevanoviću premišljena poteza, v katero lahko povsem mirno zaupamo. In ker izpostavi dvojna merila levice, ki nam je s Svobodo v vseh pogledih ugrabila državo, še najbolj pa je odprla vrata korupciji, posebno Jankoviću. A tega niso hoteli procesirati, so gledali stran.

Najprej so politični veljaki v sedla policije, sodstva, javne uprave, zdravstva, šolstva, kulture, gospodarstva, RTV-ja … (tudi) zaradi podpore korupciji namestili vodljive osebke brez strokovnosti, etike in morale. Ti sistemi so nato omogočali korupcijo nižje, npr. arogantnim »šerifom«, saj so jim sodišča gladko odpisala 30-milijonski dolg. Pa upravne enote in drugi soglasodajalci so jim omogočili črne gradnje javne infrastrukture življenjskega pomena, zato da si del naložbe pobašejo v svoje žepe in ob tem še smrtno nevarno pretepajo domačine in lastnike. Pa da so lahko uzurpirali javni prostor z novogradnjami, s katerimi se pere tuj mafijski denar in »tala« odstotke. Korupcija je v Sloveniji tako postala modus operandi.

V takem vrtincu smo bili. Dosegli skorajšnje sesutje, propad države, a vstali. Slabi dve tretjini volivcev sta rekli ne, prvič doslej tudi zelo veliko mladih. Kar dokazuje, da je šla domovina res pošteno v franže in v taki ne bi nihče od njih živel, ustvarjal. Razumljivo. Njihov pogum, da so se začeli javno boriti za urejeno državo, je neprecenljiv. Je največje upanje, da v Sloveniji vendarle odpravimo s korupcijo.