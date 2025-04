Pomembnost kože – dve osebni izkušnji

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil tudi tokrat profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda pa je tekla o koži, ki je, kot zdaj že vemo, naš največji, najtežji in najpomembnejši organ. Uvodoma je Kadič opisal osebno izkušnjo glede svojih težav s kožo na dlaneh. »Bile so razpokane, suhe, na trenutke tudi precej boleče,« je dejal voditelj oddaje, ki je pred časom obiskal dermatologinjo. Ta mu je rekla, da se bo moral na to navaditi, češ da bo to tegoba, ki bo z njim ostala, ter mu predpisala kremo. Ko je pred eno od oddaj pokazal dlani profesorju Ogorevcu, ga je ta napotil na pregled v Planet zdravja, kjer mu je predpisal nekaj njihovih pripravkov. »Zdaj, po 14 dneh, je koža na rokah res dobra, lepa, mehka, voljna – takšna kot na dlaneh mora biti,« je z navdušenjem dejal Kadič.

Pomanjkanje cinka in olje 54

Profesor Ogorevc je, potem ko je videl Kadičeve dlani, takoj ugotovil, da gre pri tem za neko neravnovesje v telesu, ki ga je treba odkriti in zdraviti. »Zdraviti namreč pomeni odpraviti vzrok. Dokler mi ne vemo vzroka, zakaj se je koža na dlaneh olupila in bila boleča ter srbreča na dotik, niti sanjati ne moremo, da bi to lahko trajno popravili,« je poudaril profesor naturopatije in v nadaljevanju razložil, kaj se v takšnih primerih, kot je bil Kadičev, dogaja. »Dejstvo je, da koža raste od znotraj navzven, kar pomeni, da samo z nanosom katerikoli substance – naravne ali sintetične – na površino kože, te ne moremo trajno zdraviti. Vemo, kako to gre s kortikosteroidi; če je koža vneta, kot je npr. pri luskavici ali dermatitisu, jo namažeš in je trenutno boljše. V razmeroma kratkem času pa se koža tako stanjša, da tam imunskega sistema praktično ni več. In ko nehate uporabljati te hormonsko sintetične kreme, potem zadeva z vso silo še huje udari na plano. Skratka, če hočemo pomagati svoji koži, da se zaceli, moramo poznati vzrok, moramo vedeti, kako naše telo deluje celostno, kako deluje elektrika v telesu, kako delujeta limfni in kapilarni sistem in kako deluje kardiovaskularni sistem. Vse te sisteme moramo podrobno poznati, če hočemo biti uspešni,« je razložil profesor Ogorevc in pri tem navedel, da integrativna medicina in metoda termoregulacije telesa pravita, da kadar se pojavijo težave na dlaneh, imamo težave s svojo glavo. »Ko si mi to pokazal, sem ti rekel, Edvard tvoja glava je pretopla. Kaj smo naredili? S pregledom smo ugotovili, da gre za pomanjkanje cinka. In če v telesu primanjkuje cinka, regeneracija kože niti teoretično ni mogoča, zato smo dodali organski cink, ki je v olju 54. Tega si pil in se ne mazal z njim,« je dejal profesor Ogorevc. To je potrdil tudi Kadič.

Kadar se pojavijo težave na dlaneh, imamo težave z glavo.

Temperatura v glavi in jetra

»Ko je telo nadomestilo primanjkljaj cinka, se je posledično pojavila boljša funkcija jeter, boljša funkcija črevesja. Ker so bila jetra prej pretopla, so se s tem ohladila na primerno delovno temperaturo. Za temperaturo v glavi so namreč odgovorna prav jetra. In ko so se jetra ohladila, se je ohladila glava na normalno temperaturo, posledično pa se ta odvečna previsoka temperatura ni več sproščala skozi dlani in koža se je regenerirala sama od sebe. Temu se reče poznati vzrok, kajti kar se pojavlja na koži in kar nam telo sporoča z bolečino – to so simptomi, to ni nikoli vzrok,« je bil jasen profesor Ogorevc in dodal, da je mazanje kože z namenom, da bomo defekt popravili, napačen, nesmiseln in neučinkovit pristop. »Lahko to prikrijemo za določen čas, ozdraviti pa tega ne moremo,« je dejal in razložil, da so za previsoko temperaturo v prvi vrsti odgovorna jetra, ki ne delujejo pravilno. »Jetra so brez zadostne količine cinka. Fiziološko pa je tako – kadar jetra ne delajo pravilno, ne deluje pravilno niti trebušna slinavka in se vedno pojavlja tudi motnja v presnovi sladkorja. Kadar je torej v glavi pretoplo, to pomeni slabšo in moteno funkcijo trebušne slinavke, kjer je lahko motena prebava sladkorja, ni pa nujno. Kajti trebušna slinavka ne proizvaja samo inzulina, ampak tudi glukagon, ki je prav tako hormon, ter tudi encime za razgradnjo ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin. In kadar trebušna slinavka in jetra ne delujejo pravilno, se pojavijo težave s prebavo, bodisi da je ta prehitra, prepočasna ali mešana, kjer se izmenjujejo driske in zaprtja. Slednje je resno opozorilo telesa in eden bolj zanesljivih znakov, da bo treba iskati raka črevesja. Kadar se to dogaja, je temperatura v naši glavi previsoka. Ampak na začetku mi tega ne čutimo, ker je v notranjosti naše glave izjemno zapleten ali pa grozno enostaven mehanizem – gretje in hlajenje glave,« je razložil profesor Ogorevc in spomnil, da kadar se možgani pregrevajo in ta proces traja dolgo časa, takrat se po določenem času začne pojavljati demenca, o čemer pa smo pisali v prejšnji številki.

Izgorelost in koža

Da ima največjo vlogo pri izgorelosti naša koža, so v Planetu zdravja dokazali na veliko primerih, tudi na primeru 36-letnega Ogorevčevega sina Tineta, ki je pred štirimi leti resno zbolel. Način življenja in neupoštevanje očetovih nasvetov sta Tineta pripeljala do stanja, ko se ni zmogel več ohladiti. »Ponoči je spal odkrit. Ko mi je to povedal, sem mu rekel: Tine loviš zadnji vlak pred katastrofo. Odgovoril mi je češ, kaj pa ti veš. Njemu je zdravnik rekel, da to ni nič posebnega. Potem so se pojavile resne motnje spanja, saj ni mogel več kvalitetno spati. Zjutraj se je zbujal utrujen, nenaspan, ponavadi še bolj utrujen kot pred spanjem. Potem se je nenadoma pojavil kolaps. Govoril sem mu, naj bo v takšnem stanju pri miru in počiva, da se ohladi. Njegov trener pa mu je rekel, da mora v tem primeru nabirati kondicijo in je tekel v hrib in dodatno pregreval svoje telo. Po nekaj mesecih te agonije je Tine tako zbolel, da je osemnajst mesecev ležal v postelji. Glava je bila praktično odrezana od telesa. Tine ni prenesel ne svetlobe, ne zvoka, ne pogovora, ničesar. Samo če se je dvignil s postelje, mu je pulz s 70 narasel tudi na 160. Odšel je k vsem mogočim specialistom in povsod je bilo vse v redu. Povedal sem mu, da je medicina takšna, kot je, v tem primeru nemočna. Dokler ne bo sodeloval sam s svojim telesom, se bo pripeljal tako daleč, da bo končal na psihiatriji. In po 15 mesecih mu je zdravnik rekel: ‘Tine, mi smo naredili vse analize, ti si fizično zdrav, si pa psihično moten in bolan – zrel si za psihiatrično bolnišnico.’ Ko je Tine to slišal, mu je rekel: ‘Poslušajte, gospod doktor, jaz sem fizično bolan. Meni se pulz tako dvigne, da je nekaj narobe z mojim živčnim sistemom.’ In ko je prišel tako daleč, me je poklical in prosil, naj mu pomagam. In porabila sva tri tedne, da je bil bistveno boljši. Po dveh mesecih je bil Tine, kot da nikoli ni bilo nič,« je profesor Ogorevc opisal sinovo izkušnjo in dodal, če takrat ne bi poslušal sebe, bi bil mogoče še zdaj na psihiatriji trajno zadrogiran. Rešitev tega dramatičnega problema pa je bila samo ena – v Planetu zdravja so mu popravili delovanje kože.

Osnovna funkcija kože je termoregulacija telesa.

Pomoč s pripravkom Energy tonic extra

»Koži smo omogočili spet normalno električno prevodnost. Na kožo smo mu večkrat dnevno dodajali elektrolite v pravi naravni obliki. In že po treh dneh se je stanje njegovega živčnega sistema toliko izboljšalo, da je, ko se je dvignil s postelje, njegovo srce ostalo mirno. To smo delali tri tedne tri- do petkrat na dan. Tine si je celo telo, vključno z glavo in lasiščem prhal z našim produktom, ki se imenuje Energy tonic extra. Ta ima vse elektrolite in minerale točno v takšnem razmerju, kot jih telo potrebuje. V nekaj dneh se je začel obnavljati živčni sistem, pojavila se je rehidracija kože, kar pomeni, da so se začele pravilno odpirati in zapirati pore glede na notranjo temperaturo. In koža je začela opravljati svojo osnovno funkcijo – termoregulacijo telesa in regulacijo živčnega sistema. S tem je prišlo do regeneracije kože, kajti njegova koža je bila suha in se je luščila. V treh tednih aplikacije se je Tinetova koža tako izboljšala, da je njegov živčni sistem delal normalno. In po treh mesecih terapije je bil Tine živ in zdrav in še danes je takšen,« je dejal profesor Ogorevc.