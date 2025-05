Pogovorimo se o menopavzi

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil tudi tokrat profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda pa je tekla o menopavzi in o tem, kaj se dogaja s telesom v tem obdobju. »Poudaril bi, da menopavza ne pomeni težav in ni bolezen. Je naravno stanje, ko žensko telo nima več menstrualnega ciklusa,« je uvodoma poudaril profesor Ogorevc.

Menopavza je naravni pojav

Menopavza je prenehanje menstrualnega ciklusa. »To ne pomeni, da imajo ženske težave s oblivanjem, da imajo hormonske težave ali težave s suho nožnico. Prav tako to ne pomeni pomanjkanja estrogena, težav v spolnosti ali pomanjkanja poželenja – vsega tega, kar nas uči uradna medicina. Menopavza je naravni pojav in naravno stanje. Če so ženske zdrave, z menopavzo nimajo nikakršnih težav. Menstruacija preneha in živijo normalno kvalitetno življenje naprej. Je pa drugo dejstvo, ki ga opažamo v Planetu zdravja, da je čedalje manj žensk zdravih oziroma toliko zdravih, da bi menopavzo oziroma prenehanje menstruacije – to naravno stanje – njihovo telo preneslo dobro, brez motečih posledic. To pa je skrb zbujajoče in žalostno,« je bil jasen profesor Ogorevc. Kaj potem pomenijo simptomi, kot so oblivanje, potenje, vročina, motnje spanja, spreminjanje kostne mase, bolezni srca in ožilja, če je menopavza naravni proces konca rodnega obdobja? »To pomeni, da žensko telo, ki ima te težave, preprosto ni zdravo. Poglejmo najprej gostoto kostne mase – to nikakor ni povezano z menopavzo, kakor bi nas radi prepričali, lahko pa se z njo ujem. Gostota kostne mase se zniža takrat, kadar je v telesu preveč histamina, saj histamin kot kemična substanca oži kapilarni sistem našega telesa. Vsi vemo, da se kost prehranjuje prek kapilarnega sistema, ne prek velikih žil. In če se ta kapilarni sistem zoži, enostavno do kosti ne pride. Ne samo da s tem ne pride dovolj kalcija, tudi druge substance ne pridejo do kosti in kost začne propadati. To je vzrok in ne menopavza. Da so zakisana telesa bolj podvržena temu – to je pa drugo dejstvo.«

Menopavza in napačen metabolizem

Kaj pa vpliv estrogena, ki upade v tem obdobju in se to prenaša skozi sistem na različne procese? »Pri zdravi ženski je estrogena dovolj. Kajti estrogen ni potreben samo pri menstruaciji, ampak je to hormon obnove. In če ne bi imeli estrogena, bi propadli v nekaj mesecih – tudi to, če logično pomislimo, je zelo ozko gledanje, kar ni v redu. Estrogen je hormon, in če hočemo, da so hormoni na splošno aktivni, morajo imeti dovolj joda, cinka, magnezija in morajo biti pravilno aktivni tudi encimi. Zdaj pa smo že pri vzroku težav z menopavzo.« Zakaj imajo potem nekatere ženske v menopavzi večje težave kot druge? Je vzrok za to pomanjkanje hormonov in encimov? »Ja, ampak tudi to je že posledica. Vse težave z menopavzo so posledica dolgoletnega napačnega metabolizma – prebave in presnove hrane. Če pogledamo zdravstveno statistiko, kaj ugotovimo? Če spremljamo ženske od mladosti in pogledamo njihov življenjski slog – če se v mladosti pojavijo deviacije v vedenju, v življenjskem slogu, kot so pretirano uživanje alkohola, zloraba drog in drugih poživil, pretirano uživanje sladkorja in napačna hrana … Da ne pozabim izpostaviti – če opazujemo ženske, ki dlje kot šest let uporabljajo kontracepcijske tablete − tudi to je močno vprašljivo, pa tega ženskam noben ginekolog ne bo povedal, pa čeprav vsi vejo –, to vodi v napačen metabolizem. Ta na začetku pregreva naše telo, kadar pa je pretoplo, previsoka temperatura v našem telesu, je posledica to, da žleze pridejo v hiperfunkcijo, da delajo preveč. In kaj je posledica tega? Preveč je hormonov. Takrat smo ljudje, ne samo ženske, tudi moški, hiperaktivni. Takrat se znojimo,« je razložil profesor naturopatije.

Vpliv zgodnjih ginekoloških težav

In kakšne so posledice hiperaktivne ščitnice? »Ti ljudje niso nikoli utrujeni, stalno bi delali, stalno so dobro razpoloženi, pa vendar vemo, da je to patološko stanje. To je bolezen. In enako velja za vse hormone,« je še razložil profesor Ogorevc in dodal, da je pri hiperfunkciji nadledvične žleze, oziroma ko je preveč hormonov nadledvične žleze, je preveč adrenalina, kortizona, estrogena, progesterona. »In to se odraža v povišani temperaturi v celem telesu, vključno s previsoko temperaturo v reproduktivnih organih. Kaj to pomeni? Takšne ženske, ki imajo preveč hormonov in so pretople, z lahkoto zanosijo, do zanositve in oploditve pride praktično takoj, pojavijo pa se težave čez mesec ali dva, ko pride do naravnega splava. Tega je zelo veliko, pa medicina, ginekologija teh stanj ne obravnava tako, pa čeprav je vse povezano s temperaturo. Enako opažamo v Planetu zdravja in to nam potrjujejo tudi ginekologi. Lahko pa prihaja do težav z zanositvijo, ko ne pride do oploditve ali pa so neuspešne tudi umetne oploditve – takrat pa je v reproduktivnih organih prehladno. To je vse vzrok v napačnem metabolizmu,« je bil jasen profesor Ogorevc in ponovil, da težave med vstopanjem v rodno dobo vplivajo na težave pri vstopanju v menopavzo. Statistika namreč pravi, da ima velika večina žensk, ki imajo težave v menopavzi, ginekološke težave že prej – bodisi da so to težave z zanositvijo, pogoste vaginalne infekcije, lahko tudi spolne prenosljive infekcije, izrazit močan beli tok, nereden menstrualni ciklus v času rodnosti ipd. »Vse to govori, da ubogi reproduktivni sistem ne deluje pravilno že dolgo časa. Ko pa se pojavi menopavza, in če ženska ni zdrava, se pojavijo večji problemi. Takrat so tudi večji temperaturni odkloni.«

Zdrav način prehrane

»Kaj ženske lahko naredijo same, ko se začnejo pojavljati težave že v rodni dobi ali ko v meni preneha menstruacija? Zelo veliko. Začeti morajo skrbeti za svoje telo. Bistven je, in to izpostavljam, način prehrane. Treba je jesti tisto hrano, ki jo je telo sposobno prebaviti, in uživati tiste substance in minerale, ki jih telesu primanjkuje, odvzemati pa tiste, ki jih je preveč,« je razložil profesor Ogorevc, ki pri težavah z menopavzo svetuje, da je iz prehrane treba radikalno odstraniti mleko in mlečne izdelke ter vse sladkorje. »Sladkor lahko uživamo, ampak samo rjavi nerafinirani sladkor, pa še to v omejenih količinah.« To je bila tudi Ogorevčeva tema na nedavni svetovni konferenci medicinske nege v Dubaju, kjer je bila zbrana svetovna smetana visoko izobraženih medicinskih sester. »Bil sem eden od povabljenih govornikov. Ena od tem je bila tudi nega telesa pri menopavzi. Ko sem povedal, kakšen je naš pristop in pogled na menopavzo, je večina, ki je razumela, kar sem povedal, rekla, da to je to. Moj nastop je bil deležen velikih pohval in ogromnega zanimanja,« se je pohvalil profesor naturopatije in v nadaljevanju oddaje razložil, zakaj se človek znoji.

Vzrok za znojenje je lahko drugje

»Koža je največji in zadnji sistem hlajenja v telesu. Ko je v notranjosti telesa pretoplo, se koža odpre, da se znojimo. Če ni dovolj, da se ohladimo samo prek odprtih por, potem se sproži tudi znojenje – to je še dodatno hlajenje kože in notranjosti. Ponavljam, tista ženska, ki ima težave z znojenjem ali drugimi menopavznimi težavami, preprosto ni zdrava. Njeno telo nečesa ne zmore. Tukaj je bodisi preveč hormonov, bodisi jih je premalo. V vsakem primeru govorimo o očitnih hormonskih težavah, o neravnovesju določenih hormonov. (…) Takšno znojenje, in če se pri tem dvigne telesna temperatura, je to lahko resen znak za zelo huda obolenja. Če se to dogaja, je to alarm v telesu.« Prav tako pa profesor Ogorevc vsem svetuje redne obiske pri ginekologu. »Še posebno v tem času opažamo povečan pojav cist in miomov, kar je treba redno spremljati.«

Posvet v Planetu zdravja

Profesor Ogorevc je pri tem poudaril, da je normalna starost, ko naj bi prenehala menstruacija, okoli petdesetega leta – čim dlje ta traja, bolj je ženska zdrava. »Za žensko, ki ima predčasno težave s prenehanjem menstruacije, je to znak hude patologije. To pomeni napačne cirkulacije v spodnjem delu trebuha, v črevesju, v produktivnih organih, velikokrat opažamo tudi spremembe v delovanju ledvic. Prizadet je ves spodnji del trebuha,« je še dejal profesor Ogorevc in ponovil, da se pri težavah z menopavzo oziroma pri hormonskih težavah najprej obrnite na ginekologa in druge specialiste, če tam ne najdete odgovora dovolj hitro, pa pojdite v Planet zdravja, kjer bodo zagotovo našli vzrok za težave in jih poskušali odpraviti, prav tako pa vam je v Planetu zdravja na voljo kvalitetno prehransko svetovanje.