Pogovorimo se o javnem zdravju

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije in termoregulacije telesa Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gosta oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, sta bila prvi slovenski premier Lojze Peterle in profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda pa je tekla o javnem zdravju. »Na evropski ravni področje zdravstva ureja lizbonska pogodba in je glede tega jasna. V členu, ki govori o zdravju, piše, da je to v osnovi kompetenca držav članic. Bruselj nima tukaj velikih pristojnosti, lahko pa pomaga s podpornimi ukrepi in lahko dela tisto, česar države same ne delajo. Sam sem se ves čas trudil, da bi Evropska zveza poskrbela za več preventive,« je uvodoma svoje evropske izkušnje z gledalci delil nekdanji evropski poslanec iz vrst krščanske demokracije.

Ideja drugega mnenja

»V Bruslju lahko dobiš informacije, se seznanjaš s koncepti, praksami in z izkušnjami. Tam smo imeli delovni skupini za zdravje, ki sem ju vodil 10 let. Imeli smo obilo zelo resnih pogovorov, ki so bili tudi dobro obiskani s strani poslancev, stroke in novinarjev. Prakticirali smo zelo pluralen odnos do bistvenih vprašanj. Ko smo se pogovarjali o katerikoli zadevi, smo imeli vedno paleto ljudi – govorili so tako predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije pa evropski komisar, pacient, poslanec, zdravnik. (…) Poudarek je bil na tem, da smo slišali različna mnenja. Vemo, da je kar nekaj časa trajalo, da je pri nas prišlo do ideje drugega mnenja. Sam sem imel to srečo, da sem imel zdravnika, ki je, ko so mi odkrili raka, rekel: »Glejte, znam to, kar so me učili – to je ideja hitre in radikalne operacije –, so pa še druge poti, vi ste pacient, poglejte, kaj je na razpolago, in mi sporočite, kaj ste se odločili.« Debelo sem ga pogledal, ker še nisem slišal za drugo mnenje. Potem sem se odločil za kombinacijo in za zdaj sem še tu. Dvajset let pozneje sem odšel vseeno na operacijo,« je v oddaji dejal Peterle.

Peterle: »Strokovni razvoj gre hitreje kot gre zakonodajni postopek.«

Drugo mnenje – pregled v Planetu zdravja

Po drugo mnenje pa lahko pridete tudi v Planet zdravja. »Čedalje več ljudi prihaja k nam prav po drugo mnenje. Pri nas namreč podamo drugačno mnenje, saj se ukvarjamo z integrativno medicino. Govorimo o funkcionalni medicini – ne o tem, kako se določena diagnoza imenuje, ampak kako telo dela, da je prišlo do te diagnoze, kar je pomembnejše.

Če se ljudje odločijo za drugo mnenje pri samo drugemu zdravniku, morajo ti ljudje vedeti, da je ta zdravnik obiskoval isto medicinsko fakulteto, ima isto znanje in iz kolegialnosti verjetno ne bo govoril proti svojemu kolegu, tako da tisto drugo mnenje nima prav velike teže,« je nekoliko grobo dejal profesor naturopatije in ob tem opisal primer prijateljice, ki bi zaradi manjših ginekoloških težav skoraj odšla na operacijo. A je poiskala drugo mnenje pri drugi ginekologinji, ki jo je bežno poznala. Ta je ugotovila, da operacija ni potrebna, in ji ob tem razložila, da zdravniki radi polnijo svoje termine. »Jaz temu rečem zloraba sistema in kličem k odgovornosti zdravnikov. To se velikokrat dogaja. Tudi v Planetu zdravja, ko podamo drugo mnenje, (…) imamo velikokrat podobno mnenje kot zdravniki, mnogokrat pa tudi ne. Je pa stvar pacienta, da se odloči, kaj bo počel s svojim telesom. Pri nas ni nikoli nobenega pritiska, kaj je treba narediti.«

Zakoni počasnejši od razvoja

Peterle pa je v nadaljevanju opozoril tudi na težavo med zakonodajalcem in razvojem v medicini. »Strokovni razvoj gre hitreje kot gre zakonodajni postopek, ki lahko traja nekaj let. Slednji se lahko zelo zaplete, in preden bi v evropskem parlamentu nekaj sprejeli, bi bilo to že zastarelo,« je poudaril nekdanji evropski poslanec in se ob tem zahvalil tistim politikom, ki to razumejo. »Je pa drugo mnenje postalo nekaj normalnega in se ljudje zdaj ne bojijo več iti ponj. (…) Danes ti zdravnik svetuje. Tudi meni so rekli, da naj si pridobim drugo mnenje, pa sem šel v leuvensko bolnišnico. Njihovo mnenje je bilo blizu temu, kar so mi povedali tukaj,« je še dejal Peterle in dodal, da pa imamo danes tudi tretje mnenje in tega poišče veliko ljudi. »Imenujem ga dr. Google oziroma umetna inteligenca. Z dodatnimi vprašanji lahko to pripelješ do zadnjih raziskav. Ni pa tem novim tehnologijam slepo zaupati,« je še dejal. Profesor naturopatije pa je bil ob tem prepričan, da »ne bo nič spremenilo medicine tako, kot jo bo umetna inteligenca«. »Kajti z umetno inteligenco je končno konec zavajanja pacientov, katera terapija je uspešna ali primerna, konec je slabih in napačnih diagnoz. Pacient, neizobražen v medicini, se bo sedaj lahko enakovredno pogovarjal z zdravnikom. In to je pravilen pristop.«

Digitalizacija zdravstvenega sistema

Peterle je opozoril tudi na digitalizacijo v zdravstvenem sistemu. Ta po njegovem mnenju omogoča hitro komunikacijo, a hkrati sistemsko zapira nekatere stvari, prav tako pa ni nujno, da je personalizirana. »Sam sem se veliko ukvarjal s sistemom personalizirane medicine, kjer vidim prihodnost. Človek je namreč lahko žrtev sistema, zato išče takšne in drugačne poti. Mi, starejši, imamo pa še drugo izkušnjo, in sicer, da si boš razbil glavo, če boš silil predaleč. In nekaj tega je še vedno ostalo ljudem – to je sistem, kaj pa lahko jaz naredim. Želel si bi takšen sistem, pozornost ter tudi takšno digitalizacijo, ki bi izražala polno spoštovanje pacientovega dostojanstva v njegovi skrbi za zdravje. Tu bo treba storiti še veliko,« je prepričan prvi slovenski premier. »Pri nas pa je zdaj tako, da če je na oblasti leva opcija, bomo imeli državno zdravstvo. Ne sprejmejo niti tega, da je zasebni zdravnik del javnega zdravstva, ima dialog z državo in mu slednja tudi kaj predpiše. Zdaj imamo ideološko razpravo, ali bodo zdravniki tudi zasebni,« je z žalostjo ugotavljal Peterle.

V javnem zdravju je preventiva dramatično podcenjena.

Poslušajmo pacienta!

»V Planetu zdravja imamo izrazito individualen pristop. Kajti logika, praksa, izkušnje in tudi etika govorijo o tem, da je človek celota fizičnega telesa, duha in uma … Lahko vam iz izkušenj povem, da je vsaj polovica uspešne terapije postavitev dobre anamneze, se pravi, ko poslušamo pacienta, kakšne težave je imel in jih ima in zakaj je do tega prišlo. Druga polovica uspešne terapije pa so naše dodatne terapije in način prehrane. Prav pri starejši populaciji opažamo nekaj, kar je žalostno, in sicer, da starejšemu človeku narediš največjo uslugo, ko ga poslušaš. Kajti ljudje so osamljeni in nimajo komu povedati svojih težav ter izkušenj. Pri nas se to redno dogaja. In ti ljudje so veseli, zadovoljni in sproščeni, potem pa dobijo še primerno terapijo.«

Predlogi za izboljšavo

»Zelo dobrodošlo bi bilo, da bi vsaj osebni zdravniki družinske medicine, ko zaznajo prve težave, pacientu povedali tako, kot je bilo rečeno gospodu Peterletu. Zdravnik bi moral v osnovi poznati tudi druge možnosti, da bi se pacient laže odločil. Vedno pa prinese najboljše rezultate to, da sodelujejo vse veje medicine v korist pacienta,« je o možnosti izboljšave zdravstvenega sistema dejal profesor naturopatije. »Kajti medicina je samo ena – to je tista, ki lahko pomaga. In če pomaga ceneje, učinkoviteje, hitreje, potem je izbira popolnoma jasna in ne bomo spraševali, ali je leva ali desna.« Peterle pa je ob tem dodal, da »če bo pacient v središču pozornosti zdravnika oziroma zdravstvenega sistema, bo tudi sistem v redu«. »Gre za spoštovanje dostojanstva. Manjka, kot je rekel profesor Ogorevc, celostno obravnavanje pacientov in integrativna medicina to na veliko dodaja. Z dostopnostjo informacij tako pacient ne otrpne pred zdravnikom, zdravnikom pa to dejstvo daje boljšo priložnost v odnosu do pacienta – če jo želi izkoristiti,« je dejal.

Preventiva dramatično podcenjena

Ob koncu oddaje sta gosta govorila tudi o spremembah zdravstvene politike v ZDA, kjer so se z vso resnostjo začeli zavedati vpliva sintetičnih snovi, kot so aditivi, na človekovo zdravje. Prav tako sta se gosta strinjala glede spornosti cepiv proti covidu-19. Ta so bila registrirana le kot eksperimentalno zdravilo, Evropska agencija za zdravila (EMA) pa je izdala popolnoma drugačna navodila, in sicer bi po Ogorevčevem pripovedovanju morali ta cepiva dati po navodilu zdravnika samo določeni skupini ljudi. »Kje je tu odgovornost stroke, da je zavajala politiko, da se je odločila, kot se je,« se je vprašal profesor naturopatije. Zato je ena od možnosti za izboljšavo zdravstvenega sistema nedvomno tudi to, da se v javnosti dovoli nastopati tudi strokovnjakom, ki imajo drugačno mnenje. »Javno zdravje kot institucija bo boljše takrat, ko bodo ugotovili eno veliko resnico – da do zdravja zelo težko pridemo samo z medikamentozno terapijo in da je v javnem zdravju preventiva dramatično podcenjena. In še tisto, kar naj bi bila po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije preventiva, da so na prvem mestu cepljenja, je tudi močno vprašljivo. Zato bi pozval vse v Sloveniji in širše, da izmenjujmo mnenja in se pogovarjajmo. Samo z dialogom pridemo naprej,« je sklenil svoje razmišljanje profesor Ogorevc.