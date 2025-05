Občina Vrhnika tudi v tem letu končuje ali načrtuje številne projekte

Piše: Andraž Grad

Vrhnika tudi v tem letu nadaljuje s številnimi projekti, ki bodo še bolj dvignili kakovost življenja njenih prebivalcev. Nič čudnega ni, da na občini opažajo rast priseljevanja iz drugih krajev, saj se Vrhnika ponaša z lepo naravo, bogatim kulturnim življenjem in s prostočasnimi dejavnostmi.

Na področju športnih in družbenih dejavnosti se nadaljuje graditev t. i. skateparka; dela naj bi sklenili v prihajajočih pomladnih mesecih, ko bo zunaj topleje. Uresničujejo se tudi načrti o novi športni dvorani v sklopu Osnovne šole Ivana Cankarja. Občina je prejela odločbo o sofinanciranju ministrstva ter Eko sklada, izbrani izvajalec pa začenja z deli. Zaradi neugodne sestave tal – Vrhnika, kot vemo, leži na Ljubljanskem barju – so testni piloti globoki kar 25 metrov. Če bo vse potekalo po načrtih, bodo imeli piloti premer 60 in 80 centimetrov. Garderobni objekt, ki ga uporablja tudi Nogometni klub Vrhnika in ga je zato med drugim financirala tudi Nogometna zveza Slovenije, pa že uporabljajo. Obnovljen je bil tudi nekdanji Rokodelski dom, odprtje bo 20. marca popoldne. Konec leta je občina postavila sončne elektrarne na vrtec Želvica, OŠ Ivana Cankarja in na Glasbeno šolo Vrhnika. Sedaj pa pripravlja dokumentacijo za večje skupnostne sončne elektrarne.

Rekonstrukcije cest, načrtovanje turističnega središča

Občina išče tudi rešitve za objekt v Močilniku, kjer izvira Ljubljanica. V ta namen so k sodelovanju povabili več arhitektov. Skupaj z državo je občina rekonstruirala državno cesto med Vrhniko in Horjulom, ki bo kmalu odprta. Hkrati je vzpostavila ob njej tudi kolesarsko pot. Pospešeno potekajo tudi dela na področju infrastrukture med Sinjo Gorico in Blatno Brezovico. Gradijo se kanalizacija, pločnik in vodovod. Dela bodo končana do konca junija. Občina je prav tako prejela tri vloge za projekt turistično-rekreacijskega centra na Bajerjih pri Verdu, kjer hoče revitalizirati območje opuščenih glinokopov in ga preurediti v turistični center, ki bo prijazen naravi. Pripravljata se tudi dva prostorska načrta za odpravo posledic poplav in naravnih nesreč. Občina pripravlja vse potrebno kot določa zakon o urejanju prostora, da bo lahko čim prej izdala sklep o začetku postopkov. Še eden omembe vreden projekt je Zeleni sistem v mestnem središču Vrhnike. Z zagotovitvijo novih zelenih površin in s prenovo obstoječih bo prebivalcem zagotovljena višja kakovost življenja. Izboljšale se bodo možnosti za rekreacijo in zdrav življenjski slog ter tudi za druženje prebivalcev in krepitev socialnih stikov med različnimi družbenimi skupinami.

Prenova parka pri Lovrenčičevi hiši

Med večjimi projekti, ki ga je občina prijavila tudi na razpise za sredstva, je prenova parka pri Lovrenčičevi hiši. Projekt se izvaja na območju, ki je del varovane kulturne in naravne dediščine Vrhnike. Vključuje celovito prenovo degradiranega območja v starem jedru Vrhnike. Gre za zapuščen travnik z nekaj drevesi, ki so zaščitena kot naravna dediščina. Površine, ki povezujejo več objektov s statusom kulturne dediščine, bodo po prenovi služile kot večnamenski parkovni prostor. Prenova zajema med drugim ureditev pohodnih površin, namestitev klopi in razsvetljave ter ureditev zelenega okolja. Prenovljeni park bo gostil tudi dogodek, ki bo spodbujal povezovanje kulturnega in družabnega življenja, turizma in lokalnega gospodarstva. S svojimi dejavnostmi bo spodbujal vključevanje različnih skupin, promocijo lokalnih izdelkov, promocijo naravne in kulturne dediščine Vrhnike, trajnostne prakse ter dvigoval kakovost življenja v mestnem središču.

Urejanje površin v športnem parku

Površine urejajo tudi v Športnem parku Vrhnika. Arhitekturno ureditev parka je zasnoval Arboretum Volčji potok. Zasnova poti se navezuje na že obstoječe športne površine v okolici in jih poveže z vzhodnim delom športnega parka, novim garderobnim objektom in na novo zasnovanimi rekreativnimi površinami. Ker v okolici primanjkuje otroških igrišč, bo v parku urejeno otroško igrišče z igrali. Zasajene bodo rastline, ki bodo park delile na posamezne enote in ločevale prostore, ki bodo ustvarili bolj prijetno in intimno vzdušje, drevesa pa bodo poleti dajala senco. Za številne dogodke v občini in za spremljanje projektov spremljajte družbena omrežja Visit Vrhnika in Občina Vrhnika.