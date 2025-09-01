Nočna izmena ’25 znova navdušila – Anhovo za en večer postalo središče Soške doline

Piše: C. R.

V petek, 29. avgusta 2025, se je cementarna znova tresla v ritmu Nočne izmene. 14. izvedba tradicionalnega dogodka, ki ga organizira podjetje Alpacem Cement, je privabila okrog 10.000 obiskovalcev ter ponovno dokazala, da je industrijsko okolje priljubljeno prizorišče nepozabnega prepletanja glasbe, druženja in adrenalina.

Dogajanje se je začelo že popoldne z avto-moto predstavitvami, simulatorji in tekmovanjem ALPACEM MTB DUAL CHALLENGE, ki ga je povezoval Andrej Dekleva, dolgoletni glas MTB scene v Sloveniji.

Večer je postregel z izjemnim koncertnim programom. Na odru je zablestel legendarni Plavi orkestar, ki je s svojimi uspešnicami povezoval generacije. Elvis Jackson so navdušili s svojo značilno energijo in potrdili sloves ene najbolj energičnih koncertnih skupin pri nas. Zasedba Mi2 je z znanimi hiti ustvarila odlično vzdušje, skupina Vzrock pa je s svežo mešanico rocka in narodnozabavnih ritmov poskrbela za izjemen energijski naboj. Predstavitev ekipe OK Alpacem Kanal za sezono 2025/26 ob rockovski podpori domačega MePZ Jože Srebrnič Deskle in skupine Voodoo House je nepozabnemu večeru dodala še slavnostni pridih.

Kljub slabemu vremenu se je na dvorišču cementarne zbralo približno 10.000 gostov. Pester program in brezhibna organizacija sta zagotovila izjemno vzdušje tako pod šotorom, s površino kar 2.000 m², kot pod milim nebom – ne glede na dež. Kot vsa leta je bil vstop na dogodek brezplačen, prav tako so bili za varen prihod in odhod iz številnih okoliških krajev organizirani tudi brezplačni avtobusni in železniški prevozi.

Nočna izmena ima dolgo in močno zasidrano tradicijo. Prvič je zaživela leta 2000 z namenom obogatiti kulturno dogajanje v Soški dolini in mladim ponuditi kakovostno izkušnjo ob koncu poletja. Po več kot desetletju uspešnih izvedb in nekajletnem premoru zaradi gospodarskih razmer se je dogodek leta 2023 vrnil z novo energijo – in od takrat navdušuje.

»Nočna izmena je mnogo več kot glasba in zabava – je izraz povezanosti ter spoštovanja do okolice in delavcev. Nastala je z mislijo na mlade in vse, ki soustvarjajo vsakdan v Soški dolini, od koder prihaja večina zaposlenih v naši cementarni. Tej zamisli ostajamo še naprej zvesti. Veseli smo, da smo kljub vremenskim izzivom znova uspeli povezati skupnost in za zaključek poletja ustvariti nepozabne spomine,« je povedal član uprave mag. Dejan Bostjančič-Zwitter.

Pestrost od rocka, popa in reggaeja do narodnozabavne glasbe

Na Nočni izmeni so vse od njene otvoritve leta 2000 nastopili največji glasbeni umetniki iz Slovenije in širše regije: Siddharta, Laibach, Jan Plestenjak, Magnifico, Dan D, Gušti in Polona, Slon in Sadež, Vlado Kreslin, Zoran Predin, Pero Lovšin, LeeLooJamais, Alya, Neisha, Big Foot Mama, Elvis Jackson, Šank Rock, Tabu, Severina, Kingston, Ansambel Stil in drugi. Oder pa ponuja priložnost tudi mladim, še ne uveljavljenim glasbenikom.