Ko vam gre kaj »na jetra«

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije in termoregulacije telesa Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil spet profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda pa je tekla o jetrih, ki imajo ključno vlogo pri vseh kemičnih procesih v telesu. Če je koža naš največji in najtežji organ telesa, pa so jetra drugi največji organ in največji organ v notranjosti našega telesa. Jetra in koža sta neposredno povezana. »Izraz, da ti gre nekdo na jetra, pomeni, da tega ne sprejemaš, da si jezen nanj, da gojiš do njega zamero,« je spomnil profesor Ogorevc in dodal, da je tudi žolč del jeter. »Rečemo tudi, da si jezen na nekoga, da ti bo žolč počil. Kadar smo zelo jezni, močno naraste temperatura v naših jetrih, in kadar se temperatura v jetrih dvigne, takrat žleza, ki pripada temu organu – žolčnik, preide v hiperfunkcijo in začne preveč delati. In če dokaj hitro ne ohladimo te jeze, lahko pride do dramatičnih težav z žolčem.«

Jetra – naša kemična tovarna

Jetra so naša kemična tovarna. »Jetra iz vse hrane na koncu naredijo sladkor. Žolč kot del jeter pa je odgovoren za metabolizem maščob, za zagotavljanje energije. Jetra so naš največji in glavni filter, tudi filter čustev. So neposredno odgovorna za dobro delovanje naših ledvic, naše ščitnice in trebušne slinavke in s tem tudi celotnega prebavnega sistema. Jetra imajo po današnjem znanju več kot 8000 različnih funkcij, zato so najpomembnejši organ pri obnavljanju in zdravju kateregakoli napačnega stanja v telesu,« je poudaril profesor naturopatije in dodal, da je pri funkcionalni medicini bistvena funkcija jeter ta, da so v telesu bazen toplote. »Pri termoregulaciji telesa je poleg kože najpomembnejši organ. Če so jetra prehladna, če je temperatura v jetrih prenizka, to pomeni, da v celem telesu ni dovolj toplote – smo podhlajeni. In če smo podhlajeni, žleze ne delujejo dovolj in so v hipofunkciji, zato ne proizvajajo dovolj hormonov. Če pa so naša jetra pretopla, je v našem telesu previsoka temperatura. In v tem primeru žleze delajo preveč – se pravi so jetra tudi posredno in skoraj neposredno odgovorna za vse hormonske odklone v telesu.«

Povezanost jeter s ščitnico

V omenjeni oddaji smo še izvedeli, da se vsi odsluženi hormoni čistijo prek jeter. »In če jetrna funkcija ni v redu, ni pravilna funkcija niti enega dela našega telesa.« Simptomi pri odklonih delovanja jeter so, poleg hladnih nog pretirana vzkipljivost in nervoza, hiperaktivnost tako pri otrocih kot pri odraslih, vse depresije, manije in vsi psihični odkloni.

Utrujenost je delno povezana z jetri, je pa neposredno povezana s slabim delovanjem ščitnice, trebušne slinavke ali s slabim delovanjem ledvic. »Jetra in ščitnica sta direktno povezani prek temperaturnih vzvodov in treba je vdeti, da jetra sintetizirajo vse hormone ščitnice, in če jetra ne delajo prav, tudi ščitnični hormoni niso pravilno aktivni. Iz prakse vam povem, da ne obstaja niti eden, ki ima težave s ščitnico, da bi njegova jetra pravilno delovala. Če želimo učinkovito popravljati funkcijo ščitnice, moramo najprej pomisliti na kožo kot največji organ in na naša jetra kot največji organ v naši notranjosti – brez tega, da popravimo ta dva največja organa, pravilna funkcija ščitnice preprosto niti teoretično niti praktično ni mogoča.« In kaj pomeni popravimo? »To, da uredimo funkcijo, temperaturo v jetrih. Ta je odvisna od pravilnega ali nepravilnega ph želodčne kisline, od pravilne in zadostne vsebnosti cinka, joda, kalcija in magnezija. To so osnovni elementi v telesu, ki morajo biti vedno v pravilnem sorazmerju, če želimo, da naša jetra pravilno opravljajo svojo funkcijo,« je bil jasen profesor termoregulacije telesa in dodal, da pri tem ne smemo pozabiti, da je temperatura v naših jetrih neposredno odvisna od temperature v našem črevesju – ta pa je odvisna od tega, kaj jemo in pijemo, kako živimo in kako čustvujemo. Telo deluje kot celota.

Jetra, prehrana in stres

Hrana, ki pozitivno vpliva na delovanje jeter, je rastlinskega izvora. »Če ne želimo preobremeniti jeter, je zelo zaželeno, da uživamo minimalne količine živalskih beljakovin. Če sem konkreten – da absolutno ne uživamo mleka in mlečnih izdelkov, da uživanje mesa zmanjšamo na minimum in ga jemo enkrat do največ dvakrat na teden, pa še tedaj je nujno, da užijemo kvalitetno meso domače reje, pa naj bo to slovensko ali iz druge države.« Prav tako povečana stopnja stresa vpliva na delovanje jeter. Zaradi slabšega ali nepravilnega delovanja jeter pa se prej ali slej pojavijo težave s spanjem. »Ali spimo preveč, še večkrat pa se pojavi, da ne spimo dovolj ali pa se zjutraj zbudimo utrujeni. To je eden najzanesljivejših znakov, da je naša jetrna funkcija konkretno okrnjena,« je še dejal profesor Ogorevc. Človek ne more spati »na rezervo«, ali kot rečemo, da se bomo naspali čez vikend. »Treba je vedeti, da v času spanja naši možgani ne počivajo, ampak se čistijo, predvsem se čisti naša glava,« je bil jasen gost oddaje in to primerjal z »jutranjim mačkom«, ko pred tem zaužijemo preveč alkohola, za katerega vemo, da močno obremeni jetra. »Kaj to pomeni? Boli nas glava, bruhamo – vse zato, da se telo čim hitreje reši toksinov. Velikokrat pride do driske. Telo in s tem naša jetra storijo vse, da se telo na katerikoli način čim hitreje reši teh kislin, ki nastanejo pri pretvorbi alkohola. To se dogaja v jetrih, zato imajo alkoholiki cirozo jeter.«

Presnova hrane v sladkorje

Prehranska industrija danes ponuja bistveno preveč sladkorja. »Izpostaviti je treba, da sladkorji niso vsi enaki. Govorimo predvsem o rafiniranih in nerafiniranih sladkorjih.« Kot je dejal profesor Ogorevc, vsem rafiniranim sladkorjem, kot je beli sladkor, odstranijo minerale in druge spojine ter so »atentat na našo trebušno slinavko in jetra«. »Tudi če je sladkor rahlo rjav, je to verjetno zaradi barvil. Če pa v zmernih količinah uživamo nerafinirane sladkorje, imajo ti sladkorji desetkrat več mineralov, ki so potrebni za dobro delovanje jeter, za pravilno presnovo v trebušni slinavki. Tu izpostavljam magnezij, kalcij, cink in selen. Poglejte razpredelnico vsebnosti mineralov v rafiniranih sladkorjih. Če uživamo rafinirane sladkorje, ki so praktično povsod, v sladkih pijačah, slaščicah ipd., direktno preobremenimo jetra in trebušno slinavko. To je eden glavnih vzrokov za vse, tudi kronične bolezni. Tu izpostavljam vse prepoznane bolezni jeter, trebušne slinavke, kot sta diabetes tip 1 in 2, posebej pa bi izpostavil vse nevrološke težave, še posebno težave z demenco, o kateri smo že govorili. Resni raziskovalci demenco imenujejo diabetes tipa 3. Začetne stadije demence pa se da izjemno učinkovito obvladovati.«

Zamaščena jetra

V nadaljevanju oddaje je beseda tekla tudi o posledicah pretirane uporabe zdravil, ki so v današnjem času sintetične spojine – teh naša jetra ne morejo pravilno razgraditi, ker jih ne poznajo. »Vsaka sintetična substanca, kot so tako imenovana zdravila pa tudi konzervansi v hrani, močno preobremenjuje naša jetra, pa tudi želodec, zato bi bilo s stališča javnega zdravja takšne substance treba omejiti v prometu in porabi,« je bil jasen profesor Ogorevc. Zakaj pa se na jetrih nabira maščoba? »Ko ročno pomivamo posodo, tudi če uporabljamo najboljši detergent, ta v razmaščevanju ni učinkovit, če uporabimo hladno vodo. Enako velja za naša jetra – če so naša jetra podhlajena, če je v samih jetrih temperatura prenizka, to pomeni, da se tam prej ali slej začne nabirati maščoba. Zamaščena jetra prej ali slej terjajo davek v diabetesu tipa 2, v počasnem slabšanju ledvične funkcije, ki je značilno za diabetes tipa 2, in sčasoma terjajo hitrejše menjavanje razpoloženja – enkrat smo evforični, drugič smo na tleh. Vsaka psiha, vsako vedenje je posledica fizičnega delovanja našega telesa, organov in žlez, predvsem toplote v telesu,« je še povedal profesor Ogorevc.

Prav tako je za pravilno funkcijo jeter ter cirkulacijo krvi in limfe v jetrih potrebna redna fizična aktivnost. »V Planetu zdravja uporabljamo računalniški program, ki v treh minutah izračuna 151 krvnih parametrov. S temi lahko natančno prepoznamo jetrno funkcijo, pogledamo encime AST, encime ALT, program izračuna koeficient De Ritis, to pomeni, ali je razmerje med temi encimi pravilno ali ne, pomerimo skupno količino bilirubina, količino konjugiranega in nekonjugiranega bilirubina, pogledamo ledvično filtracijo, ki je tudi posledica delovanja jeter. Aparatura izmeri tudi količino pretočene krvi v samih jetrih. In že na podlagi slednjega se da odlično sklepati, ali je jetrna funkcija pravilna. V skladu z rezultati ter na podlagi našega znanja in prakse lahko zelo natančno odredimo, katera hrana je primerna za boljšo jetrno funkcijo in ali je potreben kateri od naših izdelkov.«