(PREJELI SMO) Županu Jankoviću izročili kartico Urbana

Piše: Civilna iniciativa Parkirišča so naša

Civilna iniciativa za Ljubljano je pred mestno hišo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću predala kartico Urbana in ga pozvala, naj vodi z zgledom in do konca zbiranja podpisov za referendum proti novim parkirninam vsakodnevno uporablja javni prevoz za prihod na delo.

Pravi vodja je tisti, ki živi po istih pravilih, ki jih postavlja drugim, je v imenu iniciative CILJ dejal Martin Mittendorfer. Nekdo, ki za prihod na delo uporablja zasebnega šoferja, ne more razumeti vsakodnevnih tegob prebivalcev Ljubljane, ki se na prenatrpanih avtobusih počutimo kot ribe v konzervi. Javni prevoz mora postati konkurenčen avtomobilom, da ga bomo uporabljali, ker bomo to želeli, ne ker bomo v to prisiljeni. Poudarili so, da so najprej potrebne rešitve, šele nato omejitve.

Predstavniki iniciative so se dotaknili tudi javne tribune, ki jo je 7. 5. izvedla revija Prelom. Na tribuni sta predstavnika LPP povedala, da je javni prevoz v Ljubljani nadstandarden. Na vprašanja prebivalcev, kaj bi morali storiti, da bi LPP zagotovil nočne linije, sta odvrnila, da za to ni povpraševanja, da pa bi v primeru dovolj prejetih zahtev uvedli pilotni program, ki bi zagotovil nočno linijo. Pri tem sta pripomnila, da bi v primeru manjka povpraševanja ta program ukinili že po dveh tednih. Ta izjava odraža dolgoletno politiko mestne občine, ki LPP vidi kot podjetje, podrejeno tržnim mehanizmom, ne pa javni servis za potrebe prebivalk in prebivalcev mesta.

Predstavniki iniciative CILJ so spregovorili tudi o referendumski pobudi proti parkirninam, v okviru katere morajo do 28. 5. zbrati približno 11.500 podpisov. S tem želijo preprečiti občinsko uzurpacijo parkirišč, ki so desetletja pripadala prebivalcem in polnjenje občinske blagajne. Za razpis referenduma potrebujejo še 6 tisoč podpisov. Vse Ljubljančane in Ljubljančanke so pozvali, da svoj podpis oddajo še danes.

Skupaj smo CILJ Ljubljane!