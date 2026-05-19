(PISMO BRALKE) Pismo Tanji Fajon

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Spoštovana gospa ministrica za zunanje zadeve Republike Slovenije!

Prosim vas, spoštovana gospa Tanja Fajon, prekličite svojo odločitev – gotovo pod močno politično prisilo kakega nesramno diskretnega kršitelja različnih človekovih pravic – da spoštovanemu gospodu dr. Dimitriju Ruplu ne boste podelili nagrade za njegove izjemne dosežke na področju slovenske zunanje politike ali diplomacije. Kajti vsi v Slovrniji, ki spremljamo politično dogajanje vsaj pri medijskih poročilih, dobro vemo, da gotovo sodi njegovo diplomatsko delo med največje tovrstne dosežke v naši samostojni državi. Poleg tega pa se je letos komisija že odločila za podelitev te nagrade prav gospod dr. Dimitriju Ruplu.

Dokažite, prosim, spoštovana gospa zunanja ministrica Tanja Fajon, da v naši državi znamo tudi ženske reči ne vsakršnemu političnemu pritisku, ki se kaže kot vidna kršitev osnovnih človekovih pravic. Kajti tudi tokrat gre za kršenje človekove pravice – v Sloveniji, namreč pravice do zasluženega in že za predajo določenega na najvišji politični ravni. Mar pri nas politikom niso zagotovljene človekove pravice? Smo mar v totalitarizmu? Vi, spoštovana gospa Tanja Fajon, pa ste tista politična osebnost, ki je za to predajo nagrade nqjbolj odgovorna. Nimate niti enega samega razumskega ali etičnega razloga, da to predajo nagrade opustite.

Spostovana gospa Tanja Fajon, kljub temu, da sama nisem levičarka, in sem ter tja kritiziram vaše politično delo, globoko verjamem v vašo osebno poštenost in razumnost, še posebno od takrat, ko ste – kot redka slovenska politična osebnost – svoj čas v tujini, potem ko ste se odločili za politično delo, namenili izpopolnjevanju svojega diplomatskega znanja na Sorboni, in ga niste zapravljali s pohajkovanjem po Parizu, seveda eni najlepših svetovnih prestolnic. Odločite se, prosim vas, gospa Tanja Fajon, ostanite tudi tokrat na ravni vaše odlične osebnosti in zavrnite vse pritiske z nekakšnega neuradnega slovenskega političnega vrha. Slovenski narod vam bo hvaležen za to pogumno dejanje, ponosen bo na vas – in še bolj vas bo spoštoval, tudi če ne bo podpiral leve politike, ki je vam pač najdražja. Vsaj sama vam zagotavljam, da bi mi vaš upor proti pritisku z vrha pokitike zelo, zelo ugajal. Verjemite mi, spoštovana gospa Tanja Fajon.

V upanju, da moje pismo ni zaman, vas najlepše pozdravljam.