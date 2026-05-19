(PISMO BRALKE) Pismo Tanji Fajon

Prejeli smoSlovenija
Tanja Fajon ne odneha ... (foto: Daniel Novaković / STA)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Spoštovana gospa ministrica za zunanje zadeve Republike Slovenije!

Prosim vas, spoštovana gospa Tanja Fajon,  prekličite svojo odločitev – gotovo pod močno politično prisilo kakega nesramno diskretnega   kršitelja različnih človekovih pravic  –  da spoštovanemu gospodu dr. Dimitriju Ruplu ne boste podelili nagrade za njegove izjemne dosežke na področju slovenske  zunanje politike ali diplomacije. Kajti vsi v Slovrniji, ki spremljamo  politično dogajanje vsaj pri medijskih poročilih, dobro vemo, da gotovo sodi njegovo diplomatsko delo  med največje tovrstne dosežke v naši samostojni državi.  Poleg tega pa se je letos komisija že odločila  za podelitev te nagrade  prav gospod dr. Dimitriju Ruplu.
Dokažite, prosim, spoštovana gospa zunanja ministrica Tanja Fajon, da v naši državi znamo tudi ženske reči ne vsakršnemu političnemu pritisku, ki se kaže kot  vidna  kršitev osnovnih človekovih pravic. Kajti tudi tokrat gre za kršenje človekove  pravice  – v Sloveniji, namreč   pravice  do zasluženega in že za  predajo  določenega na najvišji politični ravni. Mar pri nas politikom niso zagotovljene človekove pravice? Smo mar v totalitarizmu?  Vi, spoštovana gospa Tanja  Fajon, pa  ste tista politična osebnost, ki je za to predajo nagrade   nqjbolj odgovorna.  Nimate niti enega samega razumskega ali etičnega razloga, da to predajo nagrade  opustite.
Spostovana gospa Tanja Fajon, kljub temu, da sama nisem levičarka, in sem ter tja  kritiziram vaše politično delo, globoko verjamem v vašo osebno poštenost in razumnost, še posebno od  takrat,  ko ste –  kot redka slovenska  politična osebnost – svoj čas v tujini, potem ko ste se odločili za politično delo, namenili  izpopolnjevanju svojega diplomatskega znanja na Sorboni, in ga niste zapravljali s pohajkovanjem po  Parizu, seveda  eni najlepših  svetovnih  prestolnic. Odločite se, prosim vas, gospa Tanja Fajon, ostanite  tudi tokrat na ravni vaše odlične osebnosti in zavrnite vse pritiske z nekakšnega neuradnega slovenskega političnega vrha.  Slovenski narod vam bo hvaležen za to pogumno dejanje, ponosen bo na vas –  in še bolj vas bo spoštoval, tudi če ne bo podpiral leve politike, ki je vam pač najdražja. Vsaj sama  vam zagotavljam, da bi mi vaš upor proti pritisku z vrha pokitike zelo, zelo ugajal. Verjemite mi, spoštovana gospa Tanja Fajon.
V upanju, da moje pismo ni zaman, vas najlepše pozdravljam.

