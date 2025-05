Gregorjevo – dan, ko se ptički ženijo

Piše: F. C.

Pomlad prihaja s velikimi koraki; kmalu bo vse zacvetelo in zadehtelo. Na Vrhniki še pred njo že tradicionalno praznujejo gregorjevo, praznik luči in ohranjajo star običaj babic in dedkov, ki so pripovedovali, da se takrat »ptički ženijo«.

Sv. Gregor je bil po julijanskem koledarju znan kot prinašalec luči in je godoval 12. marca, ko je bilo navadno že toplo. Ta svetnik je bil v resnici Gregor Veliki, rojen okoli leta 540 v Rimu. Bil je cerkveni učitelj in dober papež, ki je vpeljal je nov koledar. Uporabljamo ga še danes in se po njem imenuje gregorijanski koledar. Praznik gregorjevo, ko se »ptički ženijo«, je ohranil bogato izročilo, ki ga dandanes obujajo na različnih koncih Slovenije. Tradicija je, da na predvečer praznika ohranjajo običaj spuščanja razsvetljenih barčic in hišic, imenovanih gregorčki, v vodo. Ta običaj ima dolgo tradicijo in sega še v čase, ko ljudje še niso poznali elektrike.

Gregorčki v Beli

Tudi na Vrhniki ohranjajo običaj spuščanja gregorčkov po potoku. Prireditev s kratkim kulturnim programom, ki vključuje tudi blagoslov gregorčkov, poteka ob potoku Bela. Za mlajše udeležence je vrhunec dogodka zagotovo prižiganje svečk na ladjicah, hiškah in drugih umetninah ter njihovo spuščanje po potoku Bela. Šele ko pisane ladjice zaplavajo po potoku, se vidijo sadovi ustvarjalnosti in kako zelo tradicija še vedno živi med nami.

Živa kulturna tradicija

S to kulturno tradicijo, ki je nekoč že bogatila dogajanje na Vrhniki, zdaj Vrhničani seznanjajo tako najmlajše kot tudi malo starejše. K sodelovanju so povabili društva, zavode in posamezne občane občina Vrhnika. Sodelovanje se je izkazalo za izredno učinkovito, saj z malim prispevkom vsakega posameznega sodelujočega postane celotna prireditev bogata in raznovrstna. Med ljudmi je zelo dobro sprejeta, kar kaže na to, da so stari običaji še živi in da jih velja ohraniti.