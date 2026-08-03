So Luka, Goran, Jaša in prijatelji ajdovskega župana že poklicali k odgovornosti, ker je nenamensko zapravil 21 milijonov doniranega denarja?

Piše: Celjski glasnik

Vsekakor je neprimerno, da so delavci ostali brez plač in plačanih prispevkov za opravljeno delo, hkrati pa je soodgovorni za takšne dogodke danes predstavnik ljudstva.

Prav tako pa je neprimerno, da že štiri mesece zaradi tega za svojo propagando zadevo izkoriščajo Luka Mesec, Goran Lukič, Jaša Jenull in prijatelji in to zgolj z željo po ponovnem prevzemu oblasti in nadzoru nad državnim denarjem. A, ker se ti ljudje prikazujejo za branike pravice, je na mestu ali so tudi ajdovskega župana že pozvali k odgovornosti.

Bodo v Ajdovščini morali

vračati Boscarolove milijone?

Ivo in Taja Boscarol sta občini Ajdovščina donirala 21 milijonov evrov za zdravstveni center in reševalni helikopter. Štiri leta kasneje ni ne centra ne helikopterja. Ajdovci se razumljivo sprašujejo, ali je projekt zašel v… pic.twitter.com/gagLWAuHr8 — Martin Zver (@zver_martin) July 28, 2026

Ajdovska občina je namreč od Iva Boscarola pred štirimi leti prejela 21 milijonov evrov donacije, s katero je želel podjetnik, da občina pridobi nov urgentni center in helikoptersko medicinsko pomoč. Kot zapisano so od tega minila štiri leta, Ajdovščina pa je ostala brez vsega napovedanega oziroma namenske porabe teh 21 milijonov evrov, ki so se kot kaže stekli v povsem druge projekte.

Da je na vprašanje še kako na mestu, namreč kaže dejstvo, da gre za župana, ki prihaja/je prihajal iz vrst SD-ja, ki so v času pretekle vlade tako ali drugače koalicijsko sodelovali z Levico, ki se danes razglaša za najbolj korektno in pošteno stranko. A, ko gre za 21 milijonov evrov, se jim v Levici to ne zdi toliko pomembno, kot pregon poslanca, ki je nenazadnje na trgu skušal ustvariti določen dohodek?