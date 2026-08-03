Policija je o nesreči Pirc Musarjeve sporočila naslednje …

Piše: C. R.

V petek, 31. julija 2026, smo bili ob 16.57 uri obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri Ljubljane, je sporočila Policijska uprava Koper.

V prometni nesreči sta bili poškodovani dve osebi, varovana oseba (predsednica Republike Slovenije) je utrpela lahke, druga oseba v vozilu pa hude telesne poškodbe. Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnišnico Izola.

Zaradi izvajanja nujnih interventnih aktivnosti in ogleda kraja prometne nesreče je bil predor Kastelec začasno zaprt za ves promet. Ponovno je bil odprt ob 20.19 uri.

Policisti so na podlagi določb Zakona o kazenskem postopku opravili ogled kraja. Po doslej zbranih podatkih je 52-letni voznik vozila znamke Mercedes benz V300, v katerem je bila varovana oseba, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila Audi, ki ga je vozil 34-letni voznik in je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe.

O nesreči je bil zaradi podanih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti 323. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) obveščen pristojni Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, kamor je odstopljena vsa dokumentacija v zvezi s prometno nesrečo.

Oba voznika sta bila preizkušena z alkotestom in z njima je bil opravljen hitri test za prepoznavo prepovedanih drog. Rezultata obeh preizkusov sta bila negativna. V vozilu predhodnice ni bilo potnikov, v drugem vozilu pa so bili štirje potniki (varovana oseba, varnostnik in dve sopotnici). Po doslej znanih podatkih, razen že navedenih dveh poškodovanih oseb, nihče od preostalih potnikov ni bil poškodovan. Skupna škoda je ocenjena na okoli 37.000 evrov.

Skratka, kriv naj bi bil voznik Pirc Musarjeve. O osebi, ki je bila skupaj s Pirc Musarjevo, seveda niti besede.