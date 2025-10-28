Alpacemov dan varnosti in zdravja pri delu 2025

Piše: C. R.

Podjetje Alpacem Cement se je drugo leto zapored pridružilo evropski pobudi »Varno in zdravo delo v digitalni dobi 2023–2025«, ki poteka v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu. V četrtek, 23. oktobra 2025, je izvedlo Alpacemov dan varnosti in zdravja pri delu, namenjen zaposlenim, poslovnim partnerjem in širši javnosti.

Dogodek je znova potrdil, da varno in zdravo delovno okolje ne nastaja le z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo, temveč tudi z zavedanjem, znanjem in odgovornim ravnanjem vseh zaposlenih. Zato je bil letošnji dan varnosti in zdravja namenjen ozaveščanju o preventivi pri delu, prepoznavanju tveganj ter spodbujanju kulture varnosti in skrbi za zdravje tako na delovnem mestu kot v vsakdanjem življenju.

Udeleženci so prisluhnili strokovnjakom, ki so obravnavali teme, kot so klopni meningoencefalitis, mišično-skeletne bolezni, odvisnost in zasvojenost, pomen počitka in pravica do odklopa, delo na višini ter ukrepanje ob izrednih dogodkih. Posebna pozornost je bila namenjena mlajšim generacijam, saj so bile vsebine, povezane z digitalno varnostjo in odgovorno uporabo sodobne tehnologije, prilagojene tudi učencem treh osnovnih šol iz Posočja. S tem je podjetje še dodatno poudarilo pomen vzgajanja kulture varnosti že od zgodnjih letih.

Poleg predavanj so potekale tudi praktične delavnice in prikazi, ki so obiskovalcem omogočili, da se preizkusijo v osnovah prve pomoči, uporabi defibrilatorja ter tehnikah sproščanja. Udeleženci so lahko opravili tudi meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ter pridobili koristne nasvete za zdrav življenjski slog in dobro počutje.

Dogodek so s prikazi, demonstracijami in strokovnim znanjem obogatili številni izvajalci, med njimi Zdravstveni dom Nova Gorica (Služba nujne medicinske pomoči, Patronažna služba Kanal, Center za krepitev zdravja, Center za zdravljenje odvisnosti), Zdravstveni dom Tolmin, NIJZ Nova Gorica, Civilna zaščita Nova Gorica (Mobilna enota za odkrivanje nerazstreljenih ubojnih sredstev), Društvo za podvodne dejavnosti Tolmin, Policijska postaja Nova Gorica ter Gasilska enota Nova Gorica, PIGD Alpacem Anhovo in lokalna prostovoljna gasilska društva iz Avč in Kanala. Dogajanje so s strokovnimi predavanji dopolnili tudi sodelavci podjetja Alpacem Cement ter predstavniki drugih podjetij, ki so predstavili vsebine s področij, povezanih z obravnavano tematiko.

Član uprave Alpacema Cementa, mag. Dejan Bostjančič-Zwitter, je ob dogodku poudaril: »V Alpacemu verjamemo, da varnost in zdravje pri delu nista enkratna akcija, temveč stalen proces izboljševanja. Pomembno je, da se zaposleni ne le počutijo varne, temveč tudi zavedajo odgovornosti zase in druge ob vsakem koraku na delovnem mestu.« Dodal je še, da je le z znanjem, izmenjavo izkušenj in podajanjem povratnih informacij sodelavcem pri vsakodnevnem delu kot tudi na dogodkih, kot je dan varnosti in zdravja pri delu, mogoče graditi okolje, v katerem je varnost način delovanja in ne le pravilo.