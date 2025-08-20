Znova skoraj sto ilegalcev prijetih na meji

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Dobova, Loče, Rigonce, Jesenice, Slovenska vas, Rakovec, Brežice, Dvorce) izsledili in prijeli večjo skupino tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Prijeli so 17 državljanov Egipta, 13 državljanov Afganistana, 11 državljanov Bangladeša, osem državljanov Sirije, sedem državljanov Palestine, šest državljanov Maroka, šest državljanov Nove Gvineje, štiri državljane Pakistana, štiri državljane Gvineje, tri državljane Kitajske, dva državljana Sierra Leone, dva državljana Turčije ter po enega državljana Konga in Irana.

Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še potekajo.