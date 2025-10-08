Znova lovili migrante

Piše: C. R.

Policisti so tudi v zadnjem dnevu spet obravnavali več primerov nedovoljenih prehodov državne meje.

Na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Jereslavec, Rakovec, Loče in Kapele) so izsledili in prijeli 10 državljanov Bangladeša, 8 državljanov Sirije, 6 državljanov Nepala, 5 državljanov Iraka, po 4 državljane Pakistana in Palestine, 2 državljana Sudana ter 1 državljana Ukrajine.

Policisti Policijske postaje Črnomelj so pri Drenovcu izsledili in prijeli 4 državljane Bangladeša ter 2 državljana Nepala.

Postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.