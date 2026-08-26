ZDA nameravajo preklicati vizume do 200.000 prosilcem za azil

Piše: STA

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, nato pa so zaprosili za azil, je v torek sporočil State Department. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v ZDA in bi lahko zajel do 200.000 ljudi.

“Pridobitev vizuma z namenom zaprositi za azil je goljufija, kar je razlog za preklic vizuma,” je povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott. Bela hiša je nato na omrežju X namignila, da bi ukrep lahko zajel do 200.000 ljudi, in zatrdila, da bo to “največji množični preklic vizumov v zgodovini”.

Trump je po lanski vrnitvi v Belo hišo odredil začetek intenzivnega pregona nezakonitih priseljencev. Po navedbah State Department pa so ZDA od njegove vrnitve tudi preklicale okoli 175.000 vizumov tujim državljanom, pri čemer kot razloge navajajo različna kazniva dejanja, kršitve pogojev vizumov, prevare, pozive k nasilju proti Američanom in grožnje nacionalni varnosti.

Trumpova administracija sicer načrtuje tudi razširitev preverjanja računov na družbenih omrežjih prosilcev za vizume, poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Jasno poudarjamo, da je vizum privilegij in ne pravica,” je v torek še dejal Pigott.