V novi številki revije Demokracija preberite: Reševanje tujske in migrantske problematike: tožbe so vložene zoper skoraj vsako odločitev ministrstva

Piše: Vida Kocjan

Dolgotrajni azilni postopki in pritisk na nastanitvene zmogljivosti odpirajo pomembna vprašanja. V azilnem domu in njegovih izpostavah že dlje časa ostajajo osebe, ki na pravnomočno odločitev čakajo več let.

Sredi avgusta je zato potekal krizni sestanek ministrstev, Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov ter policije. Cilj so hitrejši, zakoniti in učinkovitejši postopki, ki bodo razbremenili kapacitete in zmanjšali negotovost tako za državo kot za posameznike.

Dodaten izziv prinaša tudi začetek polne uporabe evropskega pakta o migracijah in azilu, ki zahteva reorganizacijo delovnih procesov in boljše usklajevanje med organi.

Več kot eno leto 229 oseb

Iz Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov so nam pojasnili, da je v azilnem domu in njegovih izpostavah več kot eno leto nastanjenih 229 oseb: eno leto ali več 123, dve leti ali več 77, tri leta ali več 23 in šest let ali več 6 oseb.

Glede pravne pomoči in zastopanja prosilcev pred sodišči so pojasnili, da v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti pravno pomoč v postopkih mednarodne zaščite zagotavljajo svetovalci za begunce, ki jih imenuje minister, pristojen za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje upravlja tudi imenik svetovalcev za begunce, način dostopa pa določa pravilnik o načinu dostopa do svetovalcev za »begunce«, nagrajevanju in povračilu stroškov. »Prosilec za mednarodno zaščito lahko za pravno pomoč sam izbere enega svetovalca in ga pooblasti za zastopanje, lahko pa zaprosi tudi ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, da mu pri tem pomaga. V takem primeru ministrstvo za notranje zadeve kontaktira svetovalca po abecednem vrstnem redu priimkov svetovalcev iz imenika svetovalcev ter osebi dodeli svetovalca ‘za begunce’,« so dodali.

Ker je urad napovedal vložitev nadzorstvenih pritožb za prosilce, ki na odločitev čakajo več kot dve leti, nas je zanimalo, zakaj ravno ta meja. Pojasnili so, da »nadzorstvene pritožbe po 5. členu zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja lahko vloži ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo kot stranka v tistem postopku, za katerega ocenjuje, da sodišče nerazumno dolgo odlaša z odločitvijo«. Dve leti ocenjujejo kot mejo, ko s sprejemom odločitve ni več mogoče odlašati.

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