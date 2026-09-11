Demografska zamenjava tudi v umetnosti: Poglejte kaj po novem krasi Trafalgar Square

Piše: A. S. (Nova24tv)

Na znamenitem trgu v Londonu razstavljena “prebujenska” skulptura temnopolte ženske, ki naj bi predstavljala povprečno Londončanko.

Vsak svetovni nazor odraža svoje vrednote v umetnosti in estetiki, ki ga spremlja. Tako nam trenutna prebujenska ideologija vedno znova postreza z nemogočimi in grotesknimi deli. Sedaj je za takšno skulpturo “bogatejši” tudi londonski trg Trafalgar. Še več, groteskna figura “vsakdanje ženske” je dobila častno mesto na znamenitem praznem podstavku Fourth Plinth, ki se danes uporablja za začasne postavitve sodobnih umetniških del.

Ženska v modrem naj bi predstavljala sodobno “vsakdanjo žensko.” Njena črna polt očitno odraža dejstvo, da so beli Britanci že vrsto let etnična manjšina v svoji prestolnici. Ustvarila jo je newyorška temnopolta umetnica Tschabalala Self. Kot je povedala, je hotel na podstavek, na katerem so zgodovinsko stali monarhi in generali, postaviti “sodobno Londončanko”, s katero naj bi se številne ženske lahko poistovetile. “Je ženska, ki hodi naproti naši kolektivni prihodnosti z namenom in ambicijo. Je Londončanka, ki odraža duh mesta”, je o svojem spomeniku povedala Self. Jasno je, prihodnost pripada feministkam in migrantom, to so sodobne Londončanke in moderne “Britanke”.

Self tudi sicer išče navdih za svoje umetnine v feminizmu in borbi manjšin za državljanske pravice. Marca 2024 je skupaj z ustvarjalko Andro Ursuto zmagala na natečaju, ki ga je vodila Komisija Fourth Plinth, vodja katere je temnopolti Ekow Eshun. Umetnina druge izbranke Ursute bo zamenjala “vsakdanjo žensko” leta 2028.

Namestnica londonskega župana za kulturo in ustvarjalna dela Justine Simons je Selfino delo opisala kot “izrazito popestritev za zgodovinski del mesta”. Pravzaprav pa gre le za nov primer zamenjave domačinov s tujci, ki se ne odraža le v demografiji, temveč tudi v kulturi.