Teroristi so med nami – iraški kuhar, ki je prišel v Slovenijo kot “begunec”, obsojen

Piše: A. S. (Nova24tv)

Islamski terorist, ki se je skrival v Sloveniji kot prosilec za azil, je dobil pet let zapora.

Sojenje pripadniku ISIS, ki je bil kuhar v Ljubljani je dobilo svoj epilog v zadnjem trenutku; ker je bil v priporu od leta 2024, pripor pa ne more trajati več kot dve leti, bi ga sodišče moralo izpustiti, da se brani iz prostosti.

Danes 43-letni Iračan Aziz Rašid je v Slovenijo prišel leta 2019 kot begunec. Samo štiri dni potem, ko je bil nastanjen v azilnem domu, je pobegnil naprej v Nemčijo, kar pomeni, da beg zanj ne predstavlja težav. V Nemčiji je podal namero za mednarodno zaščito, a mu je bila zavrnjena, zato so ga na podlagi dublinske uredbe vrnili k nam. Marca 2021 je že drugič pobegnil v Nemčijo, tokrat preko Francije, a so ga znova vrnili k nam. Tako se je v Ljubljani zaposlil kot kuhar.

Zaradi kar dveh vstopov v Nemčijo pa so nanj postale pozorne nemške oblasti. Organi za zaščito ustavne ureditve so tako ugotovili, da je Aziz uporabljal več različnih imen in kar štiri rojstne datume. Ko je bil kot ilegalec drugič ujet v Nemčiji, se je namreč predstavil kot Aršad Khamis Hamdani Aziz, za tem imenom pa so bile že razpisane mednarodne tiralice. Potem, ko je bil pri nas aretiran, se je v času sojenja izrekal za nedolžnega prosilca za azil, obdolžen pa je bil članstva v teroristični armadi zloglasne Islamske države (ISIS). Tako je bil konec avgusta obsojen zaradi terorizma na pet let zapora.

Vpleteni tudi žena in otroci

Konec prejšnjega tedna pa je javnosti poročilo agencije EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Eurojust predstavilo dejavnosti slovenskih organov v primeru kuharskega terorista. Ko je bil drugič vrnjen iz Nemčije, se je začela preiskava s pomočjo Interpola in ameriškega Zveznega preiskovalnega urada (FBI), ki sta slovenskim preiskovalcem izročila dokaze proti Azizu. Kot je sam priznal, je bil Aziz že aretiran v Iraku leta 2005 iz strani enote ameriških plačancev podjetja Blackwater zaradi tega, ker so bili na neeksplodirani bombo odkriti njegovi prstni odtisi. Je pa Aziz to zanikal, kot je tudi zanikal, da so ga dve leti kasneje aretirale še koalicijske sile.

Potem, ko so ga priprle, so slovenske oblasti stopile v stik z iraškim nacionalnim centrom za mednarodno pravosodno sodelovanje NCIJC. Preko Eurojusta so tako slovenski organi prejeli dokaze, da je bil Aziz dejavni član vojaške enote Dat al-Sawari pod vzdevkom Abu Hadžar. Gre za enoto, ki je delovala vojaškim ministrstvom ISIS. Ameriške enote so Aziza in njegovo enoto odkrile v zaseženih plačilnih listah tega terorističnega kalifata, evidence pa kažejo, da so tudi njegovi trije otroci in žena od teroristov prejemali štipendijo. Je pa Aziz med sojenjem povedal, da so ga ugrabili in ustrelili šiiti, Kurdi in Hezbolah, vsi trije pa so znani kot borci proti Islamski državi.

Dokazov proti Azizu sicer niso zagotovile samo ZDA, ampak preko Eurojusta tudi Iračani. Ravno pri čakanju na te dokaze iraškega pravosodja se je začelo zapletati, saj se brez njih sojenje ni moglo končati, Azizu pa se je iztekal dovoljeni rok za pripor. Če bi bil izpuščen pred zaključkom sojenja, bi verjetno znova pobegnil kam drugam. A kljub temu so dokazi prišli pravočasno, terorist pa je bil obsojen, čeprav le na pet let. Sodba po dostopnih informacijah sicer še ni pravnomočna.