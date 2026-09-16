Premier Janša po incidentih v evropskih državah: Zveza Nato mora biti enotna, pozorna in pripravljena

Piše: STA, G. B.

Premier Janez Janša se je sinoči odzval na incidente v več članicah EU, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza Nato enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo.

Danska je pred tem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, Natova letala pa so nad Litvo sestrelila dron.

“Včeraj sva se v Bruslju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem pogovarjala o nujnosti močnega in verodostojnega zavezništva. Incidenti nad Litvo in Baltskim morjem ter domnevna sabotaža na Nizozemskem kažejo, zakaj. Zveza Nato mora ostati enotna, pozorna in pripravljena. Mir se ohranja z močjo,” je na omrežju X sinoči zapisal Janša.

Ruska vojaška ladja je v ponedeljek izstrelila signalni raketi nevarno blizu danskega vojaškega helikopterja, v litovski zračni prostor pa je minulo noč vstopil dron, preden so ga uničila lovska letala Nata.

V več delih Nizozemske je medtem železniški promet skoraj popolnoma obstal zaradi cevi, pritrjenih na železniške tire. Operater Prorail je pojasnil, da je to povzročilo zmedo v računalniških sistemih in posledične motnje v prometu. Domnevajo, da gre za namerno dejanje, motiv še ni znan.