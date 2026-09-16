Ministrica Suzana Lep Šimenko sklenila obisk slovenske skupnosti v Illinoisu, naslednja postaja Wisconsin

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v ponedeljek v okvirju turneje pri ameriških Slovencih sklenila obisk Illinoisa, nakar se je odpravila v Wisconsin, do konca poti pa bo obiskala med drugim še ameriške Slovence v Clevelandu, Bethlehemu in New Yorku. Namen njene turneje je krepitev vezi s slovensko skupnostjo.

Obisk Illinoisa je začela v Lemontu, kjer imajo slovenski frančiškani še vedno samostan in se srečala s člani slovenske skupnosti v Slovenskem katoliškem centru, je sporočil generalni konzulat Slovenije v Clevelandu. V Jolietu je obiskala cerkev sv. Jožefa in se srečala z županom mesta. Obiskala je tudi sedež organizacije KSKJ Life ter glavni urad Slovenske ameriške zveze (SUA).

Program v Jolietu je vključeval tudi obisk muzeja Planinšek Grocery and Meat Market, ki prikazuje zgodovino slovenskih priseljencev na območju ter njihovo podjetniško dejavnost in prispevek k razvoju lokalne skupnosti.

Obisk Illinoisa je ministrica sklenila v Chicagu, kjer se je srečala s skupino mladih slovenskih in slovensko-ameriških strokovnjakov na dogodku, ki ga je gostila Urša Magajna. Pogovor je bil namenjen prihodnosti slovensko-ameriških povezav, strokovnemu povezovanju ter možnostim za nadaljnjo krepitev vezi med Slovenijo in slovensko skupnostjo v ZDA.

Ministrica je na območju Chicaga obiskala tudi podjetje MAH Machine, podjetje družine Hozjan, ki letos praznuje 50-letnico delovanja. Podjetje, ki je veliko prispevalo k postavitvi Slovenskega katoliškega centra, predstavlja primer slovenskega podjetništva v ZDA in medgeneracijskega razvoja družinskega podjetja.

Obisk je tako povezal zgodovino slovenske skupnosti v Illinoisu z njenim prihodnjim razvojem, od spomina na generacije slovenskih priseljencev, ki so gradile skupnost, do mlajše generacije, ki bo v prihodnje oblikovala slovensko-ameriške odnose.

Ministrica je v Illinois prispela iz Kalifornije, kjer je med drugim z Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo (ASEF) podpisala memorandum o sodelovanju, obisk pri ameriških Slovencih pa nadaljuje v Wisconsinu. V mestu Milwaukee se bo med drugim udeležila skupnega srečanja članov 43. podružnice Slovenske zveze Amerike, Slovenskega kulturnega programa in Slovenskega društva Triglav.

Obisk ministrice sovpada s številnimi prireditvami, ki te dni potekajo v okvirju praznovanja Slovenski dnevi. V četrtek bo tako med drugim posebna gostja na literarnem večeru ob proslavi 120. obletnice Slovenske narodne knjižnice v Clevelandu.

Slovenski dnevi so se začeli pred tednom dni na Slovenski pristavi pri Clevelandu z nastopom folklorne skupine Kres. Letošnji nastop 70 plesalcev je bil posvečen dolgoletni članici skupine Bredi Lončar.

Minulo soboto je v okvirju praznovanja potekalo tudi tradicionalno tekmovanje v pripravi slovenskih klobas, ki jo je na farmi Slovenske narodno podporne jednote (SNPJ) v Kirtlandu pripravila Dvorana slavnih polke pod vodstvom Joeja Valencica. Po nastopu deset najboljših orkestrov polke v Ameriki je žirija zmago prisodila mesariji Azman, po izboru občinstva pa je bila najboljša klobasa mesarije Raddell.