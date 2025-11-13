Vsak dan prijete skupine ilegalcev

Piše: C. R.

Policisti so včeraj na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Rigonce, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah, Kapele, Dobova, Ribnica, Loče in Brezje pri Veliki Dolini) izsledili in prijeli več skupin tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Pri tem so prijeli 18 državljanov Maroka, 10 državljanov Afganistana, 7 državljanov Egipta, 6 državljanov Pakistana, 6 državljanov Palestine, 5 državljanov Nepala, 4 državljane Bangladeša, 3 državljane Sirije, 2 državljana Iraka ter po enega državljana Jemna, Gvineje, Kameruna, Sierre Leone, Alžirije in Indije.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.