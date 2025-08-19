Včeraj slabih sto nezakonitih migrantov prijetih na meji

Piše: C. R.

Policisti so tudi v ponedeljek obravnavali več primerov nedovoljenih prehodov državne meje.

Na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Dobova, Loče, Rigonce, Jesenice, Slovenska vas) so izsledili in prijeli skupno 70 tujcev: 18 državljanov Bangladeša, 14 Palestine, 8 Pakistana, po 5 državljanov Šrilanke, Afganistana, Turčije in Egipta, 4 državljane Sirije ter po 3 državljane Maroka in Sudana.

Na območju Policijske postaje Metlika (Božakovo, Rakovec, Drašiči) so prijeli 19 oseb – 12 državljanov Egipta, 3 Sirije, 2 Turčije, enega Libanona in enega Iraka.

Na območju Policijske postaje Krško (Zaloke) so obravnavali 2 državljana Maroka, na območju Policijske postaje Črnomelj (Žuniči) pa še 3 državljane Maroka.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.