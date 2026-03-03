Tujec s ponarejenimi dokumenti ustavljen pri Čatežu, policija prijela več migrantov

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe so včeraj okoli 14. ure na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5 z romunskimi registrskimi oznakami, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 km/h, kar je za 50 km/h prekoračilo dovoljeno hitrost na avtocesti.

36-letni državljan Romunije je policistom med postopkom izročil romunsko vozniško dovoljenje, ki se je izkazalo za ponarejeno, pri sebi pa je imel tudi ponarejeno ukrajinsko vozniško dovoljenje. Policisti so mu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli vozilo. Tujca bodo privedli pred pristojno sodišče.

Na območju Policijske postaje Brežice so policisti v zadnjih dneh izsledili in prijeli več migrantov, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi so bili državljani Afganistana, Nepala, Pakistana, Turčije, Egipta, Bangladeša, Sudana, Eritreje, Maroka in Sirije. Prav tako so na območju Policijske postaje Črnomelj prijeli državljana Sudana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili mejo, še potekajo.