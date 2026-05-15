Od Pakistancev do Kitajcev: ujetih 71 ilegalcev

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Brežice so na širšem območju (Rigonce, Obrežje, Slovenska vas, Dobova, Kapele, Brežice, Jereslavec) izsledili in prijeli več skupin tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med njimi je bilo 15 državljanov Bangladeša, 11 državljanov Pakistana, devet državljanov Egipta, sedem državljanov Afganistana, šest državljanov Palestine, pet državljanov Kitajske, pet državljanov Gane, štirje državljani Somalije, trije državljani Sierra Leone, dva državljana Alžirije, dva državljana Indije ter po en državljan Sudana in Nepala.

Na območju Policijske postaje Metlika (Rosalnice) so policisti prijeli še državljana Turčije.

Policijski postopki z vsemi tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni.