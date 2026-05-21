Golobovo radikalno znižanje je 51,7-odstotna rast nezakonitih migracij v primerjavi z lani

Piše: Spletni časopis

Najnovejše uradno poročilo policije, ki vključuje podatke do 30. aprila 2026, znova razgalja praznost trditev predsednika vlade Roberta Goloba o “radikalnem znižanju” ilegalnih prehodov meje, ki jih je izrekel v državnem zboru.

Tako je v parlamentu v odgovoru Žanu Mahniču (SDS) letos opisal uspehe svoje vlade: “Danes imamo rezultate. V letu 2025 je dotok ilegalnih migrantov v Slovenijo radikalno upadel. V letu 2026 je dotok minimalen. In to je rezultat delovanja te vlade.” Podatki policije so premierjeve besede takoj postavili na laž, aprilska statistika pa kaže, da vlada Roberta Goloba tudi zadnje leto vladanja podira rekorde.

Eksplozija številk: Več kot 50-odstotna rast v štirih mesecih

V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2026 je slovenska policija obravnavala že 8.767 nedovoljenih vstopov v državo. V enakem obdobju lanskega leta (2025) je bilo teh primerov 5.780. To pomeni 51,7-odstotno rast nezakonitih migracij v primerjavi z lani. To v svojem poročilu uradno piše policija.

Če izvzamemo izjemni zgodovinski val iz leta 2015, ko je vladal Miro Cerar, Golobova vlada vsa leta dosega absolutne vrhove, ko gre za število nekontroliranih ilegalnih prehodov, kar nazorno pokažejo policijski podatki. So se pa popravili, če za osnovo vzamemo začetek vladanja Roberta Goloba, ko so javno podirali ograje na mejah in razglašali, kako so meje zdaj odprte, nezakoniti migranti pa dobrodošli.

Hrvaška meja kot povsem odprta vrata, Novo mesto na udaru

Schengenska meja s Hrvaško ostaja glavna vstopna točka, saj je bilo tam obravnavanih 92,8 odstotka vseh nedovoljenih vstopov (8.138 primerov od skupno 8.767). Pritisk se še naprej koncentrira na enem območju – Policijska uprava Novo mesto je obravnavala 74,4 odstotka vseh migrantov v državi (6.527 primerov). Medtem ko na ostalih mejah (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) številke ostajajo nizke ali celo upadajo, južna meja pod to vlado deluje kot pretočni sistem.

Sprememba strukture: Izjemen skok migrantov iz Sudana

Najpogosteje obravnavani ostajajo državljani Afganistana, Bangladeša in Sudana. Prav pri slednjih pa je opaziti radikalen skok, ki kaže na odpiranje novih migracijskih poti:

Bangladeš: 1.183 (lani v istem obdobju 539)

1.183 (lani v istem obdobju 539) Afganistan: 1.122 (lani 699)

1.122 (lani 699) Sudan: Kar 1.006 primerov , medtem ko so v enakem obdobju lanskega leta zabeležili vsega 6 (šest!) primerov smeri iz Hrvaške.

Kar , medtem ko so v enakem obdobju lanskega leta zabeležili vsega (šest!) primerov smeri iz Hrvaške. Egipt: 944 (lani 523)

Drastično se je v primerjavi s preteklostjo zadnje leto zmanjšalo število državljanov Sirije, kar sta oblast nad to državo izgubili Rusija in Iran s padcem diktatorja Bašarja Al Asada, ki je zbežal v Moskvo.

Azilni sistem kot uradni taksi servis

Podatki o zlorabi azilne zakonodaje so še bolj zgovorni. V prvih štirih mesecih leta 2026 je bilo zabeleženih že 7.905 namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 4.864. To pomeni več kot 62-odstotno povečanje.

Ker velika večina teh oseb državo zapusti v roku nekaj dni (kar potrjuje tudi podatek, da je policija tujim organom vrnila le simboličnih 45 oseb), je jasno, da “izražena namera” v praksi pomeni zgolj legalno vstopnico za prosto gibanje po Sloveniji in organiziran prevoz do azilnih domov, od koder pot nadaljujejo proti ciljnim državam zahodne Evrope. Kar nekoliko otežujeta le sosednja Avstrija in Italija, ki sta uvedli dodaten nadzor na meji, ki pa ni zelo učinkovit.