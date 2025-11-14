Tokrat največ Palestincev

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice (Rigonce, Jereslavec, Kapele, Dobova, Slovenska vas, Rakovec) izsledili in prijeli skupno več deset oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo.

Med njimi je bilo 12 državljanov Palestine, 11 državljanov Maroka, devet državljanov Afganistana, osem državljanov Pakistana, po šest državljanov Turčije in Egipta, trije državljani Sierra Leone, po dva državljana Nepala, Indije in Bangladeša ter po en državljan Sirije, Kitajske, Gane in Somalije.

Policijski postopki z vsemi tujci še potekajo.