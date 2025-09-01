Tihotapili so predvsem Turke

Piše: C. R.

Varuhi reda so tudi tokrat imeli opravka s tihotapljenjem ilegalnih migrantov.

V petek popoldne so policisti na območju Slovenske vasi ustavili in kontrolirali voznika kombija švicarskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni državljan Romunije prevaža osem tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Štirje državljani Kitajske in štirje državljani Turčije so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Policisti PU Novo mesto so sicer na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Rakovec, Slovenska vas, Brezje pri Veliki Dolini, Podgračeno, Jereslavec, Ribnica, Jesenice, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 30 državljanov Afganistana, 28 državljanov Turčije, 24 državljanov Bangladeša, 21 državljanov Egipta, 16 državljanov Maroka, 16 državljanov Pakistana, 14 državljanov Sirije, deset državljanov Nepala, sedem državljanov Palestine, pet državljanov Iraka, tri državljane Indije, dva državljana Libanona, dva državljana Somalije, dva državljana Jordanije, državljana Irana in državljana Iraka. Na območju PP Črnomelj (Dalnje Njive, Gorenji Radenci) so prijeli deset državljanov Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo. Skupaj so torej zalotili okoli 180 nezakonitih migrantov.

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje iz Kopra pa so v nedeljo ob 17.18 v Hrvatinih ustavljali osebni avtomobil znamke Volkswagen Tiguan, nemških registrskih oznak, ki pa njihovih znakov ni upošteval in je z nezmanjšano hitrostjo odpeljal v smeri Italije. Policisti so zapeljali za njim ter izvedli čezmejno zasledovanje vse do središča Milj, kjer jim je uspelo bežeče vozilo zaustaviti. Ugotovili so, da je osebni avtomobil vozil 25-letni državljan Gruzije, v vozilu pa je prevažal še sedem nezakonitih migrantov, vsi so bili državljani Turčije. Vse osebe so policisti na kraju zadržali do prihoda italijanskih varnostnih organov, ki so nato prevzeli vse nadaljnje postopke.