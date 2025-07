Razpisi: Za migrante novi milijoni evrov

Piše: Moja Dolenjska

Urad vlade za oskrbo in integracijo je objavil rezultate naročila za izvajanje progama Začetna integracija priseljencev. Predmet je bil izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Sklenili so že pogodbe, v skupni vrednosti 3,7 milijona evrov z davkom (po regijah), edino za Posavje niso dobili nobene ponudbe, postopek naročanja ponavljajo.

Naročila so bila za vsako posamezno regijo, z izjemo za Posavje so naročila oddana, pogodbe so sklepali 23. junija, za čas 30 mesecev oz. 2,5 leta. Skupni znesek sklenjenih pogodb za začetno integracijo migrantov je 3.025.152 evrov brez davka na dodano vrednost (DDV), z davkom je to 3.690.685 evrov.

Kraji, zneski so brez DDV:

Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Vrhnika in Kamnik: 793.728 evrov (naročilo oddano)

Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Slovenska Bistrica: 486.720 evrov (naročilo oddano)

Celje, Zagorje, Trbovlje in Slovenske Konjice: 254.592 evrov (naročilo oddano)

Kranj, Jesenice, Škofja Loka, Radovljica, Tržič in Bled: 389.376 evrov (naročilo oddano)

Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica in Sežana: 321.984 evrov (naročilo oddano)

Šoštanj, Velenje in Žalec: 172.224 evrov (naročilo oddano)

Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec: 104.832 evrov (naročilo oddano)

Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, Idrija in Tolmin: 351.936 evrov (naročilo oddano)

Novo mesto, Trebnje in Kočevje: 149.760 evrov (naročilo oddano)

Krško, Brežice in Sevnico: vrednost ni navedena, prejeli niso nobene ponudbe, naročilo ponavljajo

Gre za izvajanje programa začetne integracije priseljencev, povezano z azilanti, migracijami in vključevanjem. Vir: Uradni list RS – Portal javnih naročil

Ob tem spomnimo na sklep koalicije (Svobode, SD in Levica) s septembra 2023 z odbora za notranje zadeve javno upravo in lokalno samoupravo. Poslanci in poslanke vladajočih strank oz. v njihovem imenu redsedniki poslanskih skupin (Svoboda, SD in Levica) so vladi predlagali, da intenzivno pristopi k zagotovitvi dodatnih nastanitev za namestitev migrantov. Vlada je to nato tudi sprejela. Robert Golob pa je že v času prevzemanja vlade povabil migrante, naj prestopijo slovensko mejo, odredili so tudi podrtje ograje na meji.

Cilj spraviti še več nezakonitih migrantov v državo se tako v tej proti-slovenski Golobovi vladi (kot to ugotavljajo številni domoljubi) uresničuje.