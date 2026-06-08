V tiskani izdaji Demokracije preberite: Tina Gaber in Golob vsiljujeta planetarno prehrano! Kdo bo zaslužil s prehranskimi dopolnili?

Piše: Vida Kocjan

Dan pred imenovanjem novega mandatarja, 22. maja 2026, je odhajajoča vlada Roberta Goloba tiho objavila 285-stranski dokument »Prehrana za zdravje in planet – Slovenske smernice za prehrano 2025«. Dokument, podpisan pod tremi ministrstvi, je bil objavljen brez potrditve na vladi in brez široke strokovne razprave. To ni bil običajen strokovni prispevek, temveč politični projekt v zadnjih dneh mandata.

Vprašanje ni le, ali so smernice dobre, temveč predvsem, ali je bil postopek legitimen in ali smernice res služijo zdravju Slovencev ali ideološki agendi – in morebitnim lobijem prehranskih dopolnil.

Dokument naj bi sicer predstavljal prve kvantitativne nacionalne prehranske smernice, ki združujejo zdravje in trajnost. Izkazalo pa se je, da je bil objavljen brez potrditve na vladi, ni bilo niti široke strokovne razprave in usklajevanja. Kot takšen je sprožil val ostrih kritik ključnih ustanov in strokovnjakov. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Inštitut za nutricionistiko (Nutris) in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani so javno opozorili na nepooblaščeno navajanje sodelovanja, neupoštevane pripombe in pomanjkanje strokovnega konsenza. Iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) pa so opozorili, da morajo prehranske smernice temeljiti na stroki, ne na ideologiji. Temeljiti morajo na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah. Pojasnili so, da dokument ni bil usklajen niti s predstavniki kmetijskega sektorja.

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