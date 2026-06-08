(PISMO BRALKE) Kultura in prosveta naša bo osveta

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Kultura, mediji in SAZU bi morali zmanjšajti svoje apetite po denarju iz proračuna!

Sedanja vlada mora biti dolgočasna, da bi država Slovenija ostala pri življenju vsaj še štiri leta, smo slišali v medijih z vrha sedanjih oblasti v naši državi.

Kot skoraj edini še “pišoči primerek” duhovno svobodnega avtorja pisem bralcem slovenskih medijev, pa še ženskega spola, v samostojni in demokratični Sloveniji, nameravam tudi sama počasi utihnili. Do takšne odločitve pa me ni pripeljalo samo dejstvo, da se v časih “dolgočasnih vlad” medijem nekako ne spodobi objavpjati bolj “pocestniških” pisem bralk in bralcev, med kakršna sodi tudi večina mojih. Ne, do odločitve, da moram utihniti, me je pripeljalo današnje jutranje brskanje po spletu na mojem pametnem telefonu. Zanimalo me je namrec, katere ustanove in organizacije bodo zaradi prevelikega števila birokracije prve spravile v grob, torej v popoln bankrot, našo državo. Zato sem si na spletu začela ogledovati sestavo ustanov in organizacij, ki se čezmerno razraščajo, tako da bodo kmalu lahko živele samo še od državnih posojil ozoroma dolgov. Med njimi so najprej najprej vsi javni mediji. Po vsej Sloveniji se ti mediji “pitajo” z denarjem iz proračuna in tudi iz podjetij, ki komaj še dihajo, vendar pa morajo – OBVEZNO – javnim medijem plačevati za svoje reklame. Reklam je ze toliko, da so ogroženi vsi programi, ker jih ni več mogoče normslno spremljati. Vse to se dogsja z namenom, ĺda bi imela komunistična gospoda v javnih medijih evropske plače, mi, državljani, pa njihovo marksistično multikulturno in globalistično politično propagando, namenjeno uničenju vsega slovenskega v korist popolnemu pomuslimanjenju Slovenije. Kdor je – ali pa bo – proti temu, ga čaka obtožba zaradi rasizma. Očitno se vsej EU bližajo časi, ko bodo zaradi rasizma nova koncentracijska taborišca polna belcev. Na primrr, vse poslanke v parlamentih bodo od glave do nog pokrite s črnimi pregrinjali (po zadnji pariški modi, kot so že zdaj modne na koncu hlačnic z elastiko stisnjene ženske hlače!). Res, da za plačevanje te – NOVE – kulturne usmeritve v Slovenijo prihaja po varnih ilegalnih poteh kar neka tisočev j migrantov, za katere plačuje EU, pa tudi na tonecmamil in orožja, ki ga Slovenija lahko z dobičkom prodaja in preprodaja. Ampak vse to je kaplja v morje, v primerjavi s številkami, ki uničujejo slovenski državni ali javni proračun. Javni mediji so ena od največjih financnih katastrof, ki uničilujejo slovensko državo. Amen.

Druga katastrofa so slovenske kulturne organizacije in ustanove, vse do nerazpoznavnosti pomešane z marksističnimi nevladnimi organizacijami. Koliko nepotrebnih prireditev, koliko nepotrebnih stroškov za birokracijo, koliko povsem nepotrebnih nagrad, nepotrebnih natisov različnih publikacij! Bolj kot je karkoli, kar vsaj malo diši po kulturi, nepomembno, večji je znesek iz državnega proračuna, ki ga omogoča. Največkrat samo iz proračuna prihaja denar za obstoj ali delovanje različnih – za državo nepomembnih – kulturnih, napol kulturnih in tudi povsem nekulturni projektov. Amen.

Pri vsem skupaj gre skoraj izključno za podkupovanje (največkrat s strani skrajno leve državne politike) velikega dela slovenske kulturne populacije, ki bo že na prvih volitvah to uslugo vrnila levim strankam. Zato bi morali v Sloveniji, kar zadeva nepotrebno podporo države kulturi in “kulturi”, zožiti na najmanjšo še možno vsoto, vsakršno prekršite pa sankcioniraiti po ustreznem zakonu. Seveda to ni in ne bo mogoče, ker celotna slovenska nečoveška, načeloma komunistična, politika (zdaj celo v skladu s novim kitajskim komunizmom, sovražnim do zahodne demokracije in kulture) grozi s pravo, tudi krvavo, vstajo ali novo komunistično revolucijo, seveda pod geslom boja proti nacionalizmu, rasizmu in kapitalizmu. Da je vse skupaj še bolj nevarno za obstoj Slovenije, pa kaže dejstvo, da tudi slovenska Cerkev MORA podpirati komunizem v EU, saj se ima Vatikan, zaradi nespodobne agresivnosti sedanjega papeža, povsem podrejati težnjam sedanje vatikanske oblasti, v smrtnem strahu pred muslimanskim terorizmom, obveznemu pomuslimanjenju EU. Tudi tu rešitve ni videti nikakršne, prav nikakrsne. Kitajske težnje po zasedbi Evrope, na Zahodu EU na vzhodu pa Rusije, že trkajo tudi na vhodna vrata države Slovenije. Zato sama povsem razumem sedanje prijateljstvo ZDA in Rusije, ne razumem pa, zakaj je EU izbrala prijateljstvo s Kitajsko, kar vključuje tudi prijateljstvo z Iranom, Palestino in z vsemi muslimanskimi terorističnimi organizacijami. Imamo v EU v resnici že muslimansko oziroma kitajsko oblast? Samo zaradi sedanje skrajno leve nove kitajske politike, močno prisotne v EU, zdaj drago plačujemo kulturno propagando, zelo nevarno za obstoj države Slovenije. Večji del kulturnih in “kulturnih” projektov, ki za to propagando prejemajo demar iz proračuna, je torej popolnoma nepomembnih za SLOVENSKOY kulturo. Ali kdo razume, zakaj je potrebna Vilenica na državne stroske? Zakaj so potrebne male Prešernove nagrade na državne stroške? Zakaj je potrebno Borštnikovo srečanje na državne stroške? Zakaj imamo ljubljanski filmski festival na državne stroske? Zakaj imamo toliko radijskih in televizijskih kanalov na državne stroške? Navsezadnje, ali je res potrebno, da praktično va SAZU, z vsemi svojimi znanstvenoraziskovalnimi pritiklimami, nekaterimi že skoraj pravimi državnimi gospodarskim podjetji, deluje skoraj izključno na državni proračunski “pogon”. Stroški za vsa ta “podjetja”, medijska, kulturna, znanstvena, politična in podobna, pa presegajo vse še razumne možnosti proračuna države Slovenije. Spremenilo pa se ne bo ničesar, spremenila se bo Slovenija, ki bo popolnoma bankrotirala, razpadla pa tudi.