Prijeli tihotapca migrantov in večje število tujcev ob nedovoljenih prehodih mejE

Piše: C. R.

Policisti so 3. februarja nekaj po 6. uri na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mitsubishi s portugalskimi registrskimi oznakami. Med postopkom so ugotovili, da 51-letni državljan Moldavije in Portugalske v vozilu prevaža pet tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali ter mu zasegli vozilo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s štirimi državljani Kitajske in državljanom Turčije še potekajo.

V ločenih postopkih so policisti obravnavali tudi več primerov nedovoljenih prehodov državne meje. Na območju Policijske postaje Brežice so v krajih Rigonce, Dobova, Rakovec, Slovenska vas, Obrežje in Mihalovec izsledili in prijeli 52 tujcev: 25 državljanov Egipta, 11 državljanov Sudana, štiri državljane Nepala, tri državljane Kitajske, po dva državljana Alžirije, Bangladeša, Pakistana in Maroka ter državljana Jemna. Na območju Policijske postaje Črnomelj so v Marindolu in Preloki prijeli še pet državljanov Sudana, državljana Alžirije in državljana Maroka.

Policijski postopki z vsemi tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni.