Prijeli tihotapca in tujce, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo

Piše: C. R.

Včeraj okoli 9.30 je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik Volkswagen caddy švicarskih registrskih oznak. Policisti so med postopkom ugotovili, da 28-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljani Turčije so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 28 državljanov Egipta, deset državljanov Afganistana, sedem državljanov Maroka, šest državljanov Turčije, pet državljanov Bangladeša, pet državljanov Alžirije, štiri državljane Nepala, tri državljane Pakistana, tri državljane Indije, tri državljane Sirije, dva državljana Rusije in državljana Kitajske. Na območju PP Metlika (Rosalnice) so prijeli osem državljanov Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.