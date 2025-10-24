Prijeli tihotapca in tujce, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo

Piše: C. R.

Policisti so na mejni prehod Metlika okoli 6.30 ustavili osebni avtomobil Škoda Octavia s črnogorskimi registrskimi oznakami. Med postopkom so ugotovili, da je 42-letni voznik iz Turčije v vozilu prevažal devet državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Dva tujca je prevažal celo v prtljažniku vozila.

Policija je 42-letnika pridržala, mu zasegla avtomobil in ga s kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje privedla k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Državljani Turčije so med postopkom izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče) so policisti izsledili in prijeli devet državljanov Afganistana, devet državljanov Bangladeša, štiri državljane Maroka, tri državljane Indije, tri državljane Sirije, dva državljana Pakistana ter po enega državljana Jemna, Šrilanke, Irana in Iraka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.